به گزارش خبرنگار مهر، احمد لیراوی صبح دوشنبه در جمع مدیران مراکز فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای منجر به تولید محصول متناسب با نیاز بازار می‌شود و با توجه به نقش آن در توسعه اشتغال و ایجاد شغل‌های پایدار با توجه به نیاز و ظرفیت‌های منطقه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد.

وی با اشاره به اینکه منابع انسانی در هر کشوری بزرگترین سرمایه آن کشور و سازمان است که باعث پیشرفت آن جامعه می شود، اذعان کرد: آموزش های فنی و حرفه ای شاه کلید اشتغال جامعه است.

لیراوی توسعه نیروی انسانی را کلید توسعه و ترویج کارافرینی در جامعه دانست و افزود: برای تربیت نیروی انسانی توانمند باید آموزش های لازم و موثر ارائه شود تا آن جامعه به پیشرفت و تعالی برسد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در ادامه به توانمندسازی اقشار آسیب پذیر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای گام موثری برای ارتقای سطح آگاهی و توان کاری مددجویان و ایجاد اشتغال برای این قشر به شمارمی رود.

وی یادآور شد: یکی از سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اشاعه آموزش‌های مهارتی در نقاط محروم و در بین روستاییان و مددجویان نهادهای حمایتی به منظور توانمند سازی گروه هدف فوق برای ورود به عرصه‌های اقتصادی است.

لیراوی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت های مربیان جدید الاستخدام در راستای توسعه مراکز سیار و توانمندسازی روستاییان از حداکثرها بهره بگیریم گفت: در حال حاضر بیکاری یکی از معظلاتی است که ایجاد کننده انحرافات اجتماعی بسیاری است و اگر فرد ضمن حضور در دوره های مهارتی شغل یا حرفه ای فراگیرد ، به‌واسطه آن، ضمن ایجاد درآمد، برنامه زندگی فرد متحول شده و میل به پیشرفت نیز دروی شکوفا می‌شود.