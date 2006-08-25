كتاب "جوان در چشم و دل پيامبر(ص)" به زبان بوسنيايي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مطالب بخشهاي مختلف اين كتاب مي تواند الگوي مناسبي براي جوانان مسلمان بوسنيايي باشد كه همواره با شور و اشتياق وصف نشدني، به دنبال يافتن هويت اسلامي خويش و پيروي از رفتار و گفتار پيامبر اكرم(ص) هستند .

در بخشي از اين كتاب آمده است: پيامبر اكرم(ص) با منطق حق، حق را آشكار ساخت و با نيروي ايمان بنيان باطل را در هم شكست، او حقيقت را به انسانها معرفي و با نفس الهي خود نسل جوان را زنده كرد و انديشه آنها را از بند جاهليت رها ساخت، پيوند پيامبر اكرم(ص) با جوانان حكايتي ماندگار است، نگاه مهربان وي به جوانان همراه با بزرگداشت شخصيت و تكريم احساسات توجه به قلبهاي پاك آنان بود و ديگران را نيز به رعايت اين امور سفارش مي كردند. روي آوردن جوانان به سوي پيامبر(ص) نتيجه همين عملكرد محبت آميز و حكيمانه آن حضرت بوده است .

در بخش ديگري از كتاب "جوان در چشم و دل پيامبر اكرم(ص)" مي خوانيم: سخن او بر دلها مي نشست، چرا كه گرايش جوان به خوبي و نيكي بيشتر و سريعتر از ديگران است .

غنيمت شمردن فرصت جواني، دوري از نااميدي، ياري گرفتن از خود، شناخت دين، فراگيري دانش ، كار و كوشش، نشاط و شادماني و همسر گزيني از ديگر موضوعاتي است كه در اين كتاب به از منظر پيامبر اكرم(ص) به آنها پرداخته شده است .

اين كتاب با بررسي دوران جواني پيامبر(ص) توصيه هاي ايشان را به جوانان در پاسداري از كيمياي جواني و استفاده مفيد از آن بيان مي كند .

در انتشار اين كتاب 146 صفحه اي كه به شمارگان يكهزار نسخه به بازار كتاب عرضه شده است، انتشارات بين المللي الهدي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيز مشاركت داشته اند .