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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۵۷

عضو كميته كشوري مبارزه با ايدز در گفتگو با "مهر":

توزيع سرنگ رايگان به معتادان در كوتاه مدت راهكاري موثر در كنترل ايدز است

بر اساس مطالعات صورت گرفته در جامعه ايران، تزريق مشترك در بين معتادان مهمترين علت سرايت بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت محسوب مي شود از همين رو توزيع سرنگ رايگان راهكار بسيار موثري در كنترل اين نوع بيماريها در كشور است.

عضو كميته كشوري مبارزه با ايدز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب گفت:" البته روش توزيع سرنگ رايگان در كوتاه مدت مي توانند اقدامي مناسب براي حل اين معضل موجود در كشور باشد اما در بلند مدت نمي تواند راهكاري مناسب تلقي شود و بايد مسئولان با طراحي برنامه هايي سعي در ترك اعتياد و كاهش اين پديده در جامعه كنند."

دكتر مينو محرز افزود:" البته  توزيع رايگان سرنگ  بايد بهانه اي براي آموزشهاي لازم و خدمات مشاوره اي  به معتادان  تزريقي باشد ، تا به اين ترتيب با ارتقاء سطح آگاهي اين افراد شاهد ترك اعتياد درآنها باشيم."

وي با تاكيد بر ضرورت آموزشهاي مناسب در كنار توزيع اين سرنگها گفت:" تنها در اين صورت مي توانيم شاهد تاثيرات چشمگير اجراي اين طرح در كشور بوده و به هدف اصلي يعني كاهش پديده اعتياد در كشور محقق مي شود."

وي ادامه داد:"  با توجه به اينكه در بسياري از كشورهاي جهان نظير كشوررهاي اروپايي، استراليا و آمريكا اين روش  مدتهاست آغاز شده و تجربه بسيار موفقي نيز محسوب مي شود، وزارت بهداشت بايد هر چه زودتر به اين وعده خود جامه عمل بپوشاند."

گفتني است، چندي پيش رييس پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت با اعلام طرحي مبني بر توزيع رايگان سرنگ در بين معتادان اين اقدام را برنامه اي موثر در كنترل بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت عنوان كرد ولي تا كنون هيچ اقدامي در اين زمينه مشاهده نشده است و در مصاحبه اخير اين مقام مسئول با خبرنگار اجتماعي مهر، اين وعده به چند روز آتي موكول شد.

کد مطلب 37100

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