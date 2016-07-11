طرح ترافیکی منطقه ۱۲ به حالت قبل بازگشت

سردار تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح اصلاح ترافیکی منطقه ۱۲ فعلا به حالت اولیه بازگشته است، گفت: به دلیل برخی ایرادات این طرح به حالت اولیه بازگشته و پس از اصلاح مجدد در خصوص اجرای آن تصمیم گیری و اطلاع رسانی می شود.

وی تاکید کرد: تا رفع ایرادات وضعیت خیابان های منطقه ۱۲ به حالت گذشته بازگشته است.

به گزارش مهر، در تعطیلات عید فطر طرح اصلاح ترافیکی منطقه ۱۲ اجرایی شد که طی دو روز گذشته سبب افزایش بار ترافیکی و سردرگمی ساکنان این منطقه شده بود

بر اساس این طرح تردد در خیابان های بهاستان، مجاهدین اسلام، ناطقی، ابن سینا و آجانلو تغییر کرده بود اما به دلیل عدم اطلاع رسانی درست بار ترافیکی شدیدی به منطقه وارد شده تا آنجا که ترافیک به خیابان های اطراف از جمله خیابان پیروزی کشیده شده بود.