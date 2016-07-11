علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ‌های رده سنی نوجوانان و جوانان استان قم از مرداد ماه آغاز خواهد شد و قرار است ابتدا و از اوایل مرداد لیگ نوجوانان و سپس لیگ جوانان برگزار شود.

وی افزود: بر اساس برنامه قرار است تیم‌های متقاضی حضور در لیگ‌های پایه آلبوم نفرات خود را تا ۲۵ تیر به هیئت فوتبال استان قم تحویل دهند اما در صورتی که این اتفاق رخ ندهد مسابقات لیگ نوجوانان به جای اول مرداد با چند روز تاخیر آغاز می‌شود.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: با توجه به اینکه رده‌های سنی امسال، ۲ سال تغییر داشت مقرر شد در هر رده سنی ۵ سهمیه برای بازیکنان یک رده سنی بالاتر در نظر گرفته شود به طوری که هر تیم می‌تواند ۲۲ بازیکن در بازه سنی خود و ۵ نفر با یک سال پایین‌تر از آن رده سنی در مسابقات خود به کار بگیرد.

احمدی بیان داشت: برای مثال اگر رده سنی امید شامل متولدان سال‌های ۷۵، ۷۶ و ۷۷ است برای برگزاری مسابقات رده سنی جوانان به ۵ سهمیه آن هم فقط برای متولدان سال ۷۷ اجازه دادیم که در فهرست رده سنی جوانان آن تیم قرار گیرند که البته از این جمع فقط ۲ بازیکن می‌توانند در زمین حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: این راهکار، ارتباطی با برگزاری یا عدم برگزاری لیگ رده سنی امید ندارد و تاکید می‌کنیم که همچنان برای برگزاری لیگ رده سنی امید استان قم آمادگی داریم و برای آن نیز فراخوان خواهیم کرد به شرطی که تعداد تیم‌های متقاضی به حد نصاب برسد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم درباره برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم بزرگسالان استان قم تصریح کرد: با توجه به کمبود زمین برای برگزاری مسابقات، برای برگزاری رقابت‌های دسته دوم مشکلات خاص خود را داریم اما پیش بینی می‌شود این مسابقات در اواخر سال برگزار شود.