۴ کمپ ترک اعتیاد در سبزوار فعال است

حسین میردشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت در حوزه‌ مواد مخدر تصمیمی برای هزینه کردن در بخش درمان ندارد، اظهار کرد: تاکنون اعتباراتی در این خصوص برای استان گرفته شده و به دلیل فعال بودن سه کمپ ترک اعتیاد در مشهد، چندین نوبت به سبزوار قول‌هایی برای پرداخت اعتبار داده‌اند اما هنوز عملی نشده است.

وی به فعالیت چهار کمپ ترک اعتیاد ویژه آقایان و بانوان در سبزوار اشاره کرد و افزود: این شهرستان بعد از مشهد مقدس اولین شهر مجهز به کمپ بانوان است و این مرکز با ظرفیت ۵۰ نفر در مدت حدود دو سال فعالیت خود ۴۰۰ نفر را تحت درمان قرار داده است.

میردشتی یکی از نیازهای مهم شهرستان را کمپ ترک اعتیاد برای دختران زیر ۱۸ سال دانست و گفت: مرکز فعلی ما برای نگهداری معتادان بالای ۱۸ سال است اما درخواست ما از حوزه تخصصی مبارزه با مواد مخدر این است که در حوزه زنان مساعدت‌هایی داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار در پاسخ به این سوال که آیا شرایط درمان در کمپ‌های ترک اعتیاد به‌گونه‌ای هست که فرد بعد از طی دوره درمان مجدد به سمت مصرف مواد گرایش پیدا نکند، اظهار کرد: بسیاری از بیماران سختی دوره درمان را در کمپ تحمل می‌کنند اما به محض اتمام دوره و با برگشت به محیط زندگی خود که معمولا شرایط برای آنها مهیا است، مجدد معتاد می شوند.

میردشتی افزود: کمپ بانوان از نوع اختیاری است و برای دوره درمان هزینه دریافت می‌کند، یکی از مشکلات ما این است که بانوان علاقه‌مند به ترک معمولاً کسانی هستند که توان مالی مربوط به ترک را ندارند، در صورتی که موسسات خیریه یا سیستم بدنه دولتی زمینه پرداخت این هزینه را فراهم کنند مرکز فعلی توان پذیرش بیشتری را خواهد داشت.

وی مهمترین عامل اعتیاد در جامعه را نبود اشتغال و زیر ساخت‌های آن بیان کرد و گفت: برای فراهم شدن مقدمات اشتغال واحدهای کشاورزی، دامپروری، سفالگری و قالیبافی در مراکز ترک اعتیاد پیش‌بینی شده، مکاتباتی نیز با فنی و حرفه ای صورت گرفته که شرایطی برای آموزش این افراد فراهم شود تا مجدد به سمت اعتیاد گرایش پیدا نکنند.