مجيدي : سخنان پاول نتيجه ناكارآمدي آمريكا در عراق و افغانستان است

دكتر محمد رضا مجيدي استاد دانشگاه و عضوشوراي مركزي دانشگاهيان ايران اسلامي در گفتگوي با خبر نگار سياسي مهر گفت : اين سخنان و اظهارات در يك عبارت ناكارآمدي سياست خارجي و دفاعي و امنيتي آمريكا در دوره رياست جمهوري بوش را نشان مي دهد و آمريكا براي فشار از اين بحران ايجاد شده به سخنان بي هدف روي آورده است .

مجيدي افزود:برنامه هايي كه در دو وزارت خارجه ، دفاع و شوراي امنيت ملي آمريكا تدوين و ناكارآمدي خود را در منطقه و در عراق به نمايش گذاشت سردمداران و متوليان سياست در آمريكا را در تنگنا قرار داد لذا براي فرار از مسئوليت و فرافكني و انداختن بار مسئوليت هايي كه متوجه سياستگذاران و متوليان امور در ايالات متحده آمريكا است به دنبال سيبلها و اهدافي در دنيا بودند كه طبيعتا در اين حوزه ايران در راس ليست و در گام نخست مورد نظر است .

عضو شوراي مركزي دانشگاهيان ايران اسلامي تصريح كرد: بر اين اساس، چه سخنان بوش در كنگره و چه سخنان پاول در كالج نيويورك در اين چهارچوب تحليلي قابل بررسي و كنكاش است بنابراين حرف حرف جديدي نيست و طبيعتا در ماههاي آينده مسائل داخلي آمريكا بيشتر خواهد شد و ماليات دهندگان و راي دهندگان آمريكايي عملكرد 4 ساله بوش و ناكارامدي اين هيئت حاكمه نئو محافظه كاران در عراق و افغانستان را زير سئوال خواهند برد چنانچه ديروز ريچارد پرل طراح جنگ عليه عراق اعلام كرده بود كه امريكا در عراق ناركاآمد بوده است كه اين مسئله در جاي خود قابل برسي و تحليل است .مجيدي تاكيد كرد : طبيعتا از آغاز انقلاب اسلامي تاكنون ولايت فقيه و رهبري ديني كه پرچمدار انقلاب اسلامي و مبارزه با استكبار و مخالف مداخله آمريكا در منطقه بوده است مورد توجه اين حملات و برنامه هاي تبليغاتي بوده است و در اين مقطع به علت مسائلي كه اشاره شد و براي ايجاد شكاف و دو قطب گرايي در جامعه ما به اين اتهامات و سخنان روي مي آورند و اين اظهارات را عنوان مي كنند ولي خوشبختانه هر مشكلي هم كه در بين احزاب و گروههاي سياسي در داخل باشد ولي همه در دفاع از كيان حكومت اسلامي و نظام اسلامي حاكم بر ان داراي مواضع مشتركي هستند .

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