فقط 6 پزشك متخصص در شهرستان هاي خراسان جنوبي وجود دارد

حميد رضا شرقي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، گفت:‌ كمبود امكانات مناسب براي اسكان ، عدم وجود اماكن تفريحي ، نبود جاذبه در شهرستان ها از لحاظ آب و هوايي و گردشگري باعث شده كه پزشكان تمايلي به خدمت در اين مناطق نداشته باشند.

وي يادآور شد: به رغم وجود بيمارستان هاي مجهز در شهرستان هاي نهبندان ، سربيشه و قاين ، با كمبود متخصص در بخش قلب ، جراحي ، زنان ، ارتوپدي و چشم و گوش مواجه هستيم.

شرقي مقدم با اشاره به اين مطلب كه تخصص ها در بخش هاي عمومي و مورد نياز در شهر بيرجند وجود دارد ، گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده بزودي كمبود فوق تخصص در بخش هاي گوارش و كليه برطرف خواهد شد.

رئيس سازمان نظام پزشكي خراسان جنوبي اظهار داشت: در بخش جراحي مغز واعصاب با كمبود شديد پزشك مواجه هستيم و فوق تخصص جراحي كودكان و پلاستيك در سطح استان وجود ندارد.

شرقي مقدم از مهم ترين مشكلات بخش درمان استان را نبود تكنولوژي تخصص و فناوري روزانه از جمله ام آر آي و آنژيو گرافي ، نبودن بعضي دستگاه هاي تصوير برداري تخصصي در برخي رشته ها ، نبود امكانات شيمي درماني و... عنوان كرد و افزود: با توجه به وجود نيروي انساني لازم و مجرب براي جراحي قلب باز در بيرجند ، طي يك سال آينده بخش جراحي قلب باز و آنژيوگرافي در اين در شهرستان فعال خواهد شد.

رئيس سازمان نظام پزشكي خراسان جنوبي گفت‌: كمبود متخصص و ازدحام بيماران در بعضي بخش هاي درماني و عدم پاسخگويي سريع به ‌آنان ، از جمله اعتراضات مردم به كادر پزشكي استان است.

شرقي مقدم ، حجم كاري پزشكان متخصص خراسان جنوبي را نسبت به ديگر مراكز استان ها بالاتر عنوان كرد و افزود: به دليل اينكه دانشگاه علوم پزشكي انترن تخصصي ندارد ، تمامي بار درماني و حجم كاري تخصصي بر عهده خود پزشكان است در حالي كه اكثر اين كارها را در سطح كشور انترن ها انجام مي دهند.

وي با بيان اين اينكه 80 درصد از پزشكاران خراسان جنوبي بومي هستند ، گفت: در حال حاضر در استان 166 پزشك عمومي ، 33 دارو ساز ، 44 دندانپزشك ، 30 ماما و 9 پزشك علوم آزمايشگاهي وجود دارد.