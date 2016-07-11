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۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

فرماندار سنندج:

تکیه به فرهنگ ایرانی واسلامی موجب خنثی شدن هجمه های دشمنان می شود

تکیه به فرهنگ ایرانی واسلامی موجب خنثی شدن هجمه های دشمنان می شود

سنندج- فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: تکیه به فرهنگ ایرانی و اسلامی هجمه ها و توطئه های دشمنان ما را خنثی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم زارعی امروزدوشنبه  در همایش مدافعان حریم خانواده که در سالن شهدای گمنام بسیج ناحیه سنندج برگزار شد، گفت: براساس قدیمی ترین نقش برجسته های تاریخی، مردان و زنان ایرانی در دوران پیش از اسلام هم  محجبه بودند.

وی اظهارداشت: در دوران پیش از اسلام ایرانی ها علاوه براینکه یکتاپرست بودند به حجاب و پوشش هم توجه ویژه ای داشتند و این موارد در نقش برجسته ها و تصاویر مختلف در بناهای تاریخی هم چون تخت جمشید به وضوح قابل مشاهده است.

وی به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد و اظهارداشت:  زنان پرورش دهنده گان مردان در طول تاریخ بوده و هستند.

فرماندار سنندج ادامه داد: رزمندگانی که در طول هشت سال دفاع مقدس شجاعانه از آب و خاک کشورشان دفاع کردند در دامن زنانی پرورش یافتند که نخستین درس غیرت و شهامت را از آنها آموخته بودند.

زارعی با بیان اینکه زنان حافظ کیان خانواده هستند، خاطرنشان کرد: اگرچه پاسداری و حفاظت از کیان خانواده تنها رسالت زنان نیست ولی این قشر بیشترین تاثیرگذاری را در این مهم داشته و دارند.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف تنها مختص زنان نیست، اضافه کرد: برنامه های ویژه ای باید در طول سال در ارتباط با حجاب وعفاف برگزار شود و نباید اجرای تمامی این برنامه ها در یک هفته و مناسبت ویژه ای خلاصه شود.

وی با بیان اینکه همواره توطئه های مختلفی برعلیه ارزش های اسلامی از سوی دشمنان ما طرح ریزی و اجرایی شده است، عنوان کرد: در این برهه کنونی نیاز است که با ابزار جدید با توطئه های و هجمه های  دشمنانمان مبارزه کنیم.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه کردستان ذخیرگاه فرهنگی ایران است، ادامه داد: کردستان جزو اصیل ترین اقوام ایرانی هستند و یکی از عناصر فرهنگی ارزشمند این دیار هم پوشاک آنها است.

زارعی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، افزود: بی شک تکیه به فرهنگ ایرانی و اسلامی هجمه ها و توطئه های دشمنان ما را خنثی خواهد کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  سپاه  سنندج هم در این مراسم با بیان اینکه بانوان، مدافعان حریم  خانواده هستند، گفت: زنان هم مدیریت همسر و فرزندان و گاها بخشی از جامعه را هم برعهده دارند.

یوسفی بیان کرد: متاسفانه در جامعه ما در ارتباط با موضوع حجاب و عفاف با افراط و تفریط مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در طول سال بحث حجاب و عفاف رها می شود و تنها در هفته ای که به نام حجاب و عفاف نامگذاری شده  برنامه های مختلفی برگزار می شود که آن هم به اندازه ای فشرده است که هیچ ذهنی درگیر آنها نخواهد شد.

کد مطلب 3710352

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