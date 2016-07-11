تکیه به فرهنگ ایرانی واسلامی موجب خنثی شدن هجمه های دشمنان می شود

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم زارعی امروزدوشنبه در همایش مدافعان حریم خانواده که در سالن شهدای گمنام بسیج ناحیه سنندج برگزار شد، گفت: براساس قدیمی ترین نقش برجسته های تاریخی، مردان و زنان ایرانی در دوران پیش از اسلام هم محجبه بودند.

وی اظهارداشت: در دوران پیش از اسلام ایرانی ها علاوه براینکه یکتاپرست بودند به حجاب و پوشش هم توجه ویژه ای داشتند و این موارد در نقش برجسته ها و تصاویر مختلف در بناهای تاریخی هم چون تخت جمشید به وضوح قابل مشاهده است.

وی به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد و اظهارداشت: زنان پرورش دهنده گان مردان در طول تاریخ بوده و هستند.

فرماندار سنندج ادامه داد: رزمندگانی که در طول هشت سال دفاع مقدس شجاعانه از آب و خاک کشورشان دفاع کردند در دامن زنانی پرورش یافتند که نخستین درس غیرت و شهامت را از آنها آموخته بودند.

زارعی با بیان اینکه زنان حافظ کیان خانواده هستند، خاطرنشان کرد: اگرچه پاسداری و حفاظت از کیان خانواده تنها رسالت زنان نیست ولی این قشر بیشترین تاثیرگذاری را در این مهم داشته و دارند.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف تنها مختص زنان نیست، اضافه کرد: برنامه های ویژه ای باید در طول سال در ارتباط با حجاب وعفاف برگزار شود و نباید اجرای تمامی این برنامه ها در یک هفته و مناسبت ویژه ای خلاصه شود.

وی با بیان اینکه همواره توطئه های مختلفی برعلیه ارزش های اسلامی از سوی دشمنان ما طرح ریزی و اجرایی شده است، عنوان کرد: در این برهه کنونی نیاز است که با ابزار جدید با توطئه های و هجمه های دشمنانمان مبارزه کنیم.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه کردستان ذخیرگاه فرهنگی ایران است، ادامه داد: کردستان جزو اصیل ترین اقوام ایرانی هستند و یکی از عناصر فرهنگی ارزشمند این دیار هم پوشاک آنها است.

زارعی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، افزود: بی شک تکیه به فرهنگ ایرانی و اسلامی هجمه ها و توطئه های دشمنان ما را خنثی خواهد کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج هم در این مراسم با بیان اینکه بانوان، مدافعان حریم خانواده هستند، گفت: زنان هم مدیریت همسر و فرزندان و گاها بخشی از جامعه را هم برعهده دارند.

یوسفی بیان کرد: متاسفانه در جامعه ما در ارتباط با موضوع حجاب و عفاف با افراط و تفریط مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در طول سال بحث حجاب و عفاف رها می شود و تنها در هفته ای که به نام حجاب و عفاف نامگذاری شده برنامه های مختلفی برگزار می شود که آن هم به اندازه ای فشرده است که هیچ ذهنی درگیر آنها نخواهد شد.