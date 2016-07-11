رئیس جمهور از صداوسیما خواست مردم را به حفظ نسخ خطی تشویق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، گزارش «عملکرد، برنامه‌ها و چالش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری از سوی سیدرضا صالحی امیری، رئیس این سازمان ارائه شد.

رییس‌جمهور در این نشست، با تشکر از اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی و گزارش ارایه شده، از کتابخانه ملی به عنوان یکی از سرمایه‌های معنوی و معرف فرهنگ کشور یاد کرد و حفظ و حراست از نسخ خطی را مهم و ضروری دانست و ضمن تأکید بر حمایت دولت از این ثروت ملی، از صدا و سیما خواست که مردم را به حفظ این نسخ تشویق کند.

رییس جمهور همچنین بر استفاده از فضای کتابخانه ملی برای اجتماع اندیشمندان و آمد و شد آنان تأکید و اظهار امیدواری کرد کتابخانه ملی مرجعی برای تبادلات علمی قشر اندیشمند، پژوهشگر و صاحب‌نظر باشد.

صالحی امیری در این جلسه راه‌اندازی موزه کتاب و میراث مستند ایران و نیز بزرگداشت مفاخر و چهره‌های فرهنگی، راه‌اندازی سامانه اسکن منابع در ابعاد وسیع در سال ۱۳۹۴ و نیز اختصاص معادل ۵۰ میلیارد ریال از بودجه این سازمان به حوزه فناوری و دیجیتال‌سازی در سال ۱۳۹۵ را از جمله اقدامات این سازمان عنوان کرد.

به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برگزاری نمایشگاه‌های معرفی میراث فرهنگی، مکتوب و مستند ایران در کتابخانه‌های ملی سایر کشورها، تبادل نسخه دیجیتال نسخه‌های خطی و اسناد تاریخی با کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی دنیا و برگزاری نشست‌های مشترک علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از جمله فعالیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی این سازمان است.

وی تصریح کرد: ایران با ثبت ۹ اثر در فهرست جهانی، ۵ اثر در فهرست منطقه‌ای و ۴۵ اثر در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو، توانسته جایگاه هفتم را در رتبه‌بندی کشورها کسب کند.

صالحی امیری گفت: تهیه فهرستگان نسخ خطی ایران در ۴۵ جلد، ترغیب مردم به فروش، وقف و یا اهدای نسخ خطی و خریداری، گردآوری و تبادل آنها به صورت دیجیتال با کتابخانه‌های دیگر کشورها، از دیگر اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی است که به افزایش نسخ خطی و نادر در سازمان منجر شده است.

در این جلسه همچنین رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گزارشی از وضعیت نسخ خطی فارسی در ایران و کشورهای دیگر ارائه داد.