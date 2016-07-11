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۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

در جلسه ارائه گزارش عملکرد کتابخانه ملی؛

رئیس جمهور از صداوسیما خواست مردم را به حفظ نسخ خطی تشویق کند

رئیس جمهور از صداوسیما خواست مردم را به حفظ نسخ خطی تشویق کند

رئیس جمهور ضمن تأکید بر حفظ و حراست از نسخ خطی، آنها را ثروتی ملی دانست و از صدا و سیما خواست که مردم را به حفظ این نسخ تشویق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، گزارش «عملکرد، برنامه‌ها و چالش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری از سوی سیدرضا صالحی امیری، رئیس این سازمان ارائه شد.

رییس‌جمهور در این نشست، با تشکر از اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی و گزارش ارایه شده، از کتابخانه ملی به عنوان یکی از سرمایه‌های معنوی و معرف فرهنگ کشور یاد کرد و حفظ و حراست از نسخ خطی را مهم و ضروری دانست و ضمن تأکید بر حمایت دولت از این ثروت ملی، از صدا و سیما خواست که مردم را به حفظ این نسخ تشویق کند.

رییس جمهور همچنین بر استفاده از فضای کتابخانه ملی برای اجتماع اندیشمندان و آمد و شد آنان تأکید و اظهار امیدواری کرد کتابخانه ملی مرجعی برای تبادلات علمی قشر اندیشمند، پژوهشگر و صاحب‌نظر باشد.

صالحی امیری در این جلسه راه‌اندازی موزه کتاب و میراث مستند ایران و نیز بزرگداشت مفاخر و چهره‌های فرهنگی، راه‌اندازی سامانه اسکن منابع در ابعاد وسیع در سال ۱۳۹۴ و نیز اختصاص معادل ۵۰ میلیارد ریال از بودجه این سازمان به حوزه فناوری و دیجیتال‌سازی در سال ۱۳۹۵ را از جمله اقدامات این سازمان عنوان کرد.

به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برگزاری نمایشگاه‌های معرفی میراث فرهنگی، مکتوب و مستند ایران در کتابخانه‌های ملی سایر کشورها، تبادل نسخه دیجیتال نسخه‌های خطی و اسناد تاریخی با کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی دنیا و برگزاری نشست‌های مشترک علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از جمله فعالیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی این سازمان است.

وی تصریح کرد: ایران با ثبت ۹ اثر در فهرست جهانی، ۵ اثر در فهرست منطقه‌ای و ۴۵ اثر در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو، توانسته جایگاه هفتم را در رتبه‌بندی کشورها کسب کند.

صالحی امیری گفت: تهیه فهرستگان نسخ خطی ایران در ۴۵ جلد، ترغیب مردم به فروش، وقف و یا اهدای نسخ خطی و خریداری، گردآوری و تبادل آنها به صورت دیجیتال با کتابخانه‌های دیگر کشورها، از دیگر اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی است که به افزایش نسخ خطی و نادر در سازمان منجر شده است.

در این جلسه همچنین رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گزارشی از وضعیت نسخ خطی فارسی در ایران و کشورهای دیگر ارائه داد.

کد مطلب 3710360

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