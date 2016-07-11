عملیات اجرایی بیمارستان اکباتان همدان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، محمد رودباری در حاشیه بازدید مسئولان شهرستان همدان از روند ساخت پروژه ۲۷۲ تخت خوابی بیمارستان اکباتان همدان گفت: احداث این بیمارستان از سال ۸۷ شروع شده و تاکنون از پیشرفت ۵۲ درصدی برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع احداث شده و شامل ساختمان اصلی، الحاقی و فضاهای جنبی با مساحت کل زیربنا حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰متر مربع و با ظرفیت ۲۷۲ تخت است.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پروژه ۱۶۱ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل پروژه به مبلغ ۴۸۹ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال اعتبار نیاز است.