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۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

عملیات اجرایی بیمارستان اکباتان همدان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عملیات اجرایی بیمارستان اکباتان همدان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

همدان- مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: عملیات اجرایی بیمارستان اکباتان همدان ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، محمد رودباری در حاشیه بازدید مسئولان شهرستان همدان از روند ساخت پروژه ۲۷۲ تخت خوابی بیمارستان اکباتان همدان گفت: احداث این بیمارستان از سال ۸۷ شروع شده و تاکنون از پیشرفت ۵۲ درصدی برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع احداث شده و شامل ساختمان اصلی، الحاقی و فضاهای جنبی با مساحت کل زیربنا حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰متر مربع و با ظرفیت ۲۷۲ تخت است.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پروژه ۱۶۱ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل پروژه به مبلغ ۴۸۹ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال اعتبار نیاز است.

کد مطلب 3710378

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