به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف طی سخنانی در مراسم بهره‌برداری از ۴۳ دستگاه واگن متروی تهران و حومه که در محل کارخانه واگن‌سازی تهران برگزار شد، گفت: در شرایط رکود اقتصادی متأسفانه بعضاً می‌شنویم که کارخانه‌های باسابقه متعددی، یکی پس از دیگری در کشور تعطیل می‌شوند، اما با زحمت شما عزیزان این مجموعه روز به روز رونق می‌گیرد. حتی این مجموعه جزو آخرین واگن‌سازی‌های کشور به شمار می‌رود که از سابقه و قدمت کمتری برخوردار است اما امروز پررونق‌ترین، پرکارترین و با نشاط‌ترین مجموعه‌ای است که کار خود را با کیفیت بالا و بهترین تکنولوژی انجام می‌دهد و امیداوریم روزی شاهد باشیم این مجموعه به صورت سه شیفت کار کند.

وی تاکید کرد: کشور به صنعت حمل و نقل و به این تحرک نیازمند است و اقتصاد ملی نیز به تلاش شما نیاز دارد، از این رو امیدواریم بتوانیم این کار را به عنوان نمونه‌ای از مدیریت جهادی، کیفیت، اقتصاد مقاومتی و نگاه به منابع تولید داخلی و استفاده از سرمایه ایرانی انجام دهیم.

شهردار پایتخت ادامه داد: این کار بزرگ به حدی برای ما عادی شده که گاهی درک نمی‌کنیم مشکل چگونه حل شده است. این در حالی است که اگر به بقیه شهرهای کشور نگاه کنیم، شاهد هستیم ورود یک رام قطار چند سال طول می‌کشد. همچنین بقیه کلانشهرهای کشور برای ساختن ۵ یا ۱۰ کیلومتر خط مترو، چند دهه را پشت سر گذاشته‌اند اما در تهران به راحتی می‌گوییم که تا پایان امسال ۷۰ کیلومتر مترو به مجموعه بهره‌برداری اضافه خواهیم کرد.

قالیباف در ادامه صنعت حمل و نقل را پیشران توسعه کشور توصیف کرد و گفت: اگر به مجموعه خطوط متروی کشور منهای تهران در طول بیش از دو دهه گذشته نگاه کنیم، شاهد هستیم که این فعالیت مهم در شهر تهران با همه مشکلات طاقت‌فرسای اقتصادی و موانع سیاسی که سر راه وجود دارد، پیش رفته است و همه باید از این کار استقبال کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: همه ما مطمئن هستیم که آفتاب حقیقت، آفتاب زیبای کار و تلاش و فرهنگ جهادی در بستر اخلاص، یخ خدعه و نیرنگ را ذوب خواهد کرد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فعالیت‌های کارخانه واگن‌سازی تهران اشاره کرد و گفت: با همه مشکلات اقتصادی، شرایط رکود و عدم پشتیبانی‌ها در کنار فشارهای روحی و روانی که به مجموعه کار وارد می‌شود اما با برنامه‌ریزی مدون صورت گرفته در سال ۹۴ و تعهد حوزه پشتیبانی شهرداری تهران، هم‌اکنون تحویل واگن به مجموعه بهره‌برداری مترو را چهار نوبت در سال خواهیم داشت. بر این اساس در آغاز سال تحصیلی واگن‌ها را وارد ناوگان خواهیم کرد و در ابتدای فصل زمستان نیز این اتفاق مجددا رخ خواهد داد.

قالیباف به روند توسعه خطوط مترو شهر تهران نیز اشاره و تاکید کرد: خط ۷ با ۳۱ کیلومتر از شرقی‌ترین نقطه تهران و از اتوبان افسریه آغاز شده و تا غربی‌ترین نقطه تهران و انتهای منطقه دو امتداد پیدا خواهد کرد. این خط از مسیرهای اصلی شهر عبور می‌کند و هزینه گزافی برای تملک ایستگاه‌های آن صورت گرفته است اما به راحتی گفته می‌شود که یک ایستگاه ساخته شد و به بهره‌برداری رسیده است.

وی به روند ساخت خط ۶ مترو تهران نیز اشاره کرد و گفت: در هفته بیشتر از ۱۲۰۰ متر تونل در خط ۶ مترو تهران احداث شده که این ثمره زحمات دوستان در حوزه زیرساخت‌ها، ایستگاه‌ها و تونل است.

در هیچ کدام از کلانشهرهای دنیا توسعه مترو با این سرعت اتفاق نمی‌افتد

شهردار تهران خطاب به کارگران و زحمتکشان واگن‌سازی و حوزه حمل و نقل عمومی گفت: مطمئن باشید خداوند زحمات شما را می‌بیند و مردم ما نیز قدرشناس، فکور، فهیم و با محبت هستند و این زحمات را مشاهده می‌کنند. در این شرایط هرگز به حرف‌هایی گوش نمی‌دهیم که گفته می‌شود کار عمرانی در تهران تعطیل شده است. آنها می‌بینند و می‌فهمند که هر روز ایستگاه‌های مترو در کوچه پس‌کوچه‌های شهر افتتاح می‌شود. همچنین دنیا به متروی تهران نگاه می‌کند چرا که در هیچ کدام از کلانشهرهای دنیا توسعه مترو با این سرعت اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر باید به کارنامه عملکرد خودشان در حل آلودگی هوا و آلودگی صوتی به عنوان مهم ترین چالش شهر افتخار کنند چرا که تنها راه حل این موضوع توسعه حمل و نقل عمومی است.

قالیباف ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که تربیت شده‌ی فرهنگ جهادی هستیم و در دوران دفاع مقدس به برکت خون شهدا، درک کردیم که اگر در مسیر سنت‌های الهی با صداقت، حقیقت، محبت و تلاش بر بستر اخلاص کار کنیم، خداوند از کار ما گره‌گشایی خواهد کرد.

وی یادآور شد: در کنار همه فضاسازی‌های منفی که انجام می‌شود اما در این شهر باید با فرهنگ جهادی و توجه به اقتصاد مقاومتی، به سند چشم‌انداز - که پیمان ملی ما است - وفادار باشیم و به منابع، نیروی متخصص و پول داخلی اعتقاد داشته باشیم.

شهردار تهران در ادامه به مقایسه زیرساخت‌های شهر در طول تاریخ تأسیس بلدیه و همچنین روند توسعه زیرساخت‌ها در یک دهه گذشته با تأسی به فرهنگ جهادی پرداخت و گفت: ۴۰ درصد زیرساخت‌های شهر تهران تنها در یک دهه اخیر ساخته شده و این کار با همه مشکلات اقتصادی و در اوج تحریم‌های دشمن رخ داده است.

قالیباف خاطرنشان کرد: خیلی از کارهایی که در تهران می‌خواست انجام شود، جزء آرزوها بود اما این آرزوها به واقعیت پیوست، عینیت پیدا کرد و برای مردم یک خاطره شد. در این شرایط کسانی می‌خواهند تلاش کنند تا خاطره‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: روزی که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردیم، فکر نمی‌کردیم اتوبان آزادگان با حدود ۲۰ کیلومتر ساخته نشده باشد بلکه تصور داشتیم اتوبان آزادگان همین است. این در حالی است که اتوبان آزادگان شلوغ‌ترین نقطه ترافیکی کشور به شمار می‌رود و هیچ قطعه‌ای از کشور به اندازه اتوبان آزادگان تردد ندارد. اما پس از انجام مطالعات، متوجه شدیم که اصلا اتوبانی وجود ندارد و آن را به عنوان بزرگراه تحویل داده‌اند. با این وجود امروز شاهد هستیم که اتوبان آزادگان با زحمات صورت گرفته، به خوبی فعالیت می‌کند و حالا می‌خواهند این را به فراموشی بسپارند.

شهردار تهران اظهار کرد: سابقه طراحی اتوبان امام علی(ع) بیش از سه، چهار دهه است اما چه کسی حاضر بود آن را اجرا کند؟ پنج کیلومتر اتوبان را در شهید نواب اجرا کردند و در حاشیه‌هایش ماندند اما بیش از ۱۲ هزار خانه در مسیر اتوبان امام علی (ع) قرار داشت. تنها ۵۷ پل سنگین روی آن احداث شده و یک خیابان فرعی قطع نشد تا ارتباط شرقی و غربی برقرار باشد. همچنین در جریان ساخت اتوبان امام علی (ع) از همه تاسیسات شهری شامل آب، برق، گاز و تلفن عبور کردیم و همه لاین‌های کندرو و اصلی آن ساخته شد.

وی به روند توسعه تونل‌های شهری اشاره کرد و گفت: ما در شهر تهران یک کیلومتر تونل حمل و نقل خودرو نداشتیم اما امروز بیش از ۲۷ کیلومتر تونل با بهترین کیفیت برای حمل و نقل خودروها وجود دارد.