کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به مطالبات گردشگران استان در طول تعطیلات عید فطر در خصوص بهبود تابلوهای اطلاعرسانی امکان عمومی و گردشگری تصریح کرد: متولی این اقدام شهرداری های شهرهای استان است.
وی افزود: ما بر اساس مطالعات جامع از نحوه اطلاعرسانی به گردشگران پیشنهاداتی را به شهرداری اردبیل مطرح کردیم و پیگیر اجرا هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: اطلاعرسانی برخی مکانهای اولویتدار و همچنین مهمترین نیازمندیها احصا شده است و انتظار میرود چه در سطح شهر و چه در جادهها رعایت شود.
حاجیزاده همچنین در خصوص آموزش فروشندگان فروشگاههای صنایعدستی و غذاهای محلی اردبیل نیز تأکید کرد: آموزش صنوف مرتبط با میراث فرهنگی از اولویتهای ما است.
وی متذکر شد: آموزش صنوف از مصوبات ستاد هماهنگی خدمات سفر است و ما به دلیل اهمیت آموزشها را به صنوف مرتبط با تأسیسات گردشگری و تفریحی و اقامتی تسری دادیم.
وی افزود: برنامههای آموزشی تداوم دارد و میراث فرهنگی معتقد است که در حوزه جذب گردشگر باید با نگاه تخصصی و با مشارکت تمامی نهادها، متولیان، بخش خصوصی و حتی مردم برنامههای مصوب را با موفقیت اجرا کرد.
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