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۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

در پاسخ به مطالبات گردشگران اردبیل مطرح شد؛

تابلوهای اطلاع‌رسانی گردشگری اردبیل اصلاح و بهبود یابد

تابلوهای اطلاع‌رسانی گردشگری اردبیل اصلاح و بهبود یابد

اردبیل- مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل خواستار اصلاح و بهبود تابلوهای راهنمای گردشگری این استان شد.

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به مطالبات گردشگران استان در طول تعطیلات عید فطر در خصوص بهبود تابلوهای اطلاع‌رسانی امکان عمومی و گردشگری تصریح کرد: متولی این اقدام شهرداری های شهرهای استان است.

وی افزود: ما بر اساس مطالعات جامع از نحوه اطلاع‌رسانی به گردشگران پیشنهاداتی را به شهرداری اردبیل مطرح کردیم و پیگیر اجرا هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: اطلاع‌رسانی برخی مکان‌های اولویت‌دار و همچنین مهمترین نیازمندی‌ها احصا شده است و انتظار می‌رود چه در سطح شهر و چه در جاده‌ها رعایت شود.

حاجی‌زاده همچنین در خصوص آموزش فروشندگان فروشگاه‌های صنایع‌دستی و غذاهای محلی اردبیل نیز تأکید کرد: آموزش صنوف مرتبط با میراث فرهنگی از اولویت‌های ما است.

وی متذکر شد: آموزش صنوف از مصوبات ستاد هماهنگی خدمات سفر است و ما به دلیل اهمیت آموزش‌ها را به صنوف مرتبط با تأسیسات گردشگری و تفریحی و اقامتی تسری دادیم.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی تداوم دارد و میراث فرهنگی معتقد است که در حوزه جذب گردشگر باید با نگاه تخصصی و با مشارکت تمامی نهادها، متولیان، بخش خصوصی و حتی مردم برنامه‌های مصوب را با موفقیت اجرا کرد.

کد مطلب 3710479
محمد میرزایی ناطق

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