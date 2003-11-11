گلباز :مردم ايران نياز به وكيل بيگانه اي چون پاول ندارند

جعفر گلباز مخبركميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درواكنش به توهين اخير پاول به مردم و روحانيت ايران گفت: پاول ازكجا فهميده كه مردم روحانيت را نمي خواهند، مردم ايران نياز به وكيل بيگانه اي چون پاول ندارند و مطالبات خود راهمواره مطرح كرده اند.

جعفر گلباز در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر با تاكيد بر اينكه از مقوله هايي چون دين ، اسلام، حريت و آزادي برداشت هاي متفاوتي مي شود گفت: وجه شاخص همه اين تعاريف اين است كه دين با آزادي و مردم سالاري و دموكراسي مغايرت يا تضاد ندارد و اگر پاول اين مطلب را به خوبي بشناشد و به واقعيت هاي موجود در ايران تسلط داشت اينگونه سخن نمي گفت.

گلباز افزود: اينكه يك بيگانه بخواهد ازحقوق ملت ايران دفاع كند غيرقابل قبول است چرا كه همه مردم ايران درتمام مقاطع انقلاب سخن وحرف خود را گفته اند و با زبان اعتراض و انتقاد ومشاركت و اعلام خواست خود مطالباتشان را باز گوكرده اند و نياز به غمخواري پاول ندارند.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه هيچ كس موافق استفاده ابزاري از دين ، آزادي و اسلام نيست گفت: ملت ايران با اين گونه استفاده ها مخالفت است وحاضر به پذيرش تفسيربه راي اين مباحث نيست.

گلباز باتاكيد بر اينكه دلسوزي پاول براي مردم با اراده باطل صورت مي گيرد گفت: سياست آمريكا كه ازسوي صهيونيست ها طراحي مي شود مطلب جديدي نيست و سخنان پاول هم مطلب جديدي نيست ومردم ايران پس از 25 سال به عمق كينه وعداوت آمريكا درباره انقلاب پي برده اند.