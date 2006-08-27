مسجد فضايي براي ارتقاء و تعميق وحدت مسلمانان است

ادريس قدوس امام جمعه اهل سنت و رئيس شوراي اسلامي ساحل عاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مساجد نه تنها در كشورهاي غير اسلامي نقش بسياري به عهده دارند، بلكه مساجد در همه جهان نقش عمده و اصلي دارند كه بايد شرايط لازم براي ايفاي اين نقش از سوي مسلمانان فراهم شود .

وي اولين تأثيرگذاري اساسي مساجد را نقش آموزشي آنها توصيف كرد و ياد آور شد: هنگامي كه پيامبر اكرم(ص) از مكه به مدينه مهاجرت كرد، دستور ساخت مسجد را نيز صادر كرد.

امام جمعه اهل سنت ساحل عاج به نقش مساجد در زمان حضرت محمد (ص) اشاره كرد و افزود: نبي اكرم(ص) مساجد را مدرسه اي قرار داد تا همه اقشار مردم مسلمان ضمن گردهم آمدن و ارتقاء وحدت در زمينه قرآن و شريعت دين نيز آموزشهاي لازم را ببينند .

امام ادريس قدوس با بيان اينكه مسجد مكاني اجتماعي و اسلامي است، ياد آور شد: در اين مكان مقدس بستري فراهم مي شود تا همه مشكلات مسلمانان حل شده، بتوانند با مسائل معاصر مقابله و در واقع با ايجاد نوعي توانايي، امكان روبه رو شدن با آنها را داشته باشند.

وي نقشهاي ديگر مساجد را مشاوره و گفتگو اعلام كرد و اظهار داشت: مسجد مكاني براي ديدار مسلمانان و اجراي رسالت حضرت محمد (ص) به شمار مي رود، جايي كه مسلمانان در آن علوم ديني را فراگرفته و از ظلمات خارج و به سوي نور و از جهل به سوي دانش هدايت مي شوند، اين مكان در واقع مركزي ديني و اجتماعي است.

امام جمعه اهل سنت ساحل عاج افزود: مساجد نقش اساسي و بزرگي در بناي جامعه اسلامي دارند و در واقع جامعه اسلامي جز با مساجد ساخته نمي شود. از اين رو هنگامي كه پيامبر اكرم(ص) وارد مدينه شد، ساخت مسجد اولين اقدام وي بود .

رئيس شوراي اسلامي ساحل عاج با بيان اينكه مساجد مكاني براي انجام امور سياسي نيستند، افزود: اگر امور سياسي وابسته به سياست اسلامي در مساجد انجام شود، مانعي ندارد اما سياست سياستمداران به منظور اعمال قدرت و بهره گيري از قدرت خود در مساجد امكانپذير نيست. پيامبر اكرم (ص) اولين فرد سياسي و اجتماعي بود كه سياست اسلامي داشت، يعني سياست تقدم اسلام را در مساجد اعمال و اجرا مي كرد.