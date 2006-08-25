رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، فرمانده قرارگاه مقدم دوالفقار 2 مستقر در منطقه عمومي خراسان رضوي از آمادگي كامل نيروهاي ارتش در رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور خبر داد و افزود : اين رزمايش با سه هدف ارزيابي قابليتها ، تجهيزات و توان دفاعي ارتش برگزار مي شود .

وي با بيان اينكه اين رزمايش به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان كرد: ضربت ذوالفقار اولين رزمايشي است كه با اين سبك و سياق در استان هاي سراسر كشور و در حالي كه بخش اعظمي از توان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي درگير آن است برگزار مي شود .

فرمانده رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور افزود : اين رزمايش به استعداد سه لشكر بايگانهاي رزمي پشتيباني و پشتيباني خدمات رزمي برگزار مي شود .

وي از نقاط قوت اين رزمايش ، به استفاده از دستاوردهاي جديد صنايع دفاعي كه با همفكري جهاد خود كفايي توليد شده ، تجهيزات توليد داخل كه خنثي كننده ابزارها ، تجهيزات و سلاحهاي هوشمند دشمن است اشاره كرد .

امير سرتيپ دوم كبيرنژاد اضافه كرد : در اين رزمايش به نقاط قوت و ضعف پي برده و با تعميم آن به يگانها ، ارزيابي صحيح و دقيقي از ميزان آمادگي رزمي يگانها حاصل خواهد شد .

او افزود : به كارگيري سلاحها و تجهيزات توليد شده در داخل كه ايمني و حفاظت فردي دشمن را تهديد مي كند و بر حفاظت و ايمني دشمن تاثير گذار است و نيز ارزيابي برخي تجهيزات و سلاحهاي ديگر از برنامه هاي مهم اين رزمايش است .