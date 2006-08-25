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۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور آغاز شد

رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور آغاز شد

رزمايش "ضربت ذوالفقار" با شركت نيروهاي قرارگاه هاي نيروي زميني مستقر در منطقه عمومي شمال شرق كشور و با رمز "يا محمد رسول الله (ص)" آغاز شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، فرمانده قرارگاه مقدم دوالفقار 2 مستقر در منطقه عمومي خراسان رضوي از آمادگي كامل نيروهاي ارتش در رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور خبر داد و افزود : اين رزمايش با سه هدف ارزيابي قابليتها ، تجهيزات و توان دفاعي ارتش برگزار مي شود .

وي با بيان اينكه اين رزمايش به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان كرد: ضربت ذوالفقار اولين رزمايشي است كه با اين سبك و سياق در استان هاي سراسر كشور و در حالي كه بخش اعظمي از توان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي درگير آن است برگزار مي شود .

فرمانده رزمايش ضربت ذوالفقار در شمال شرق كشور افزود : اين رزمايش به استعداد سه لشكر بايگانهاي رزمي پشتيباني و پشتيباني خدمات رزمي برگزار مي شود .

وي از نقاط قوت اين رزمايش ، به استفاده از دستاوردهاي جديد صنايع دفاعي كه با همفكري جهاد خود كفايي توليد شده ، تجهيزات توليد داخل كه خنثي كننده ابزارها ، تجهيزات و سلاحهاي هوشمند دشمن است اشاره كرد .

امير سرتيپ دوم كبيرنژاد  اضافه كرد : در اين رزمايش به نقاط قوت و ضعف پي برده و با تعميم آن به يگانها ، ارزيابي صحيح و دقيقي از ميزان آمادگي رزمي يگانها حاصل خواهد شد .

او افزود : به كارگيري سلاحها و تجهيزات توليد شده در داخل كه ايمني و حفاظت فردي دشمن را تهديد مي كند و بر حفاظت و ايمني دشمن تاثير گذار است و نيز ارزيابي برخي تجهيزات و سلاحهاي ديگر از برنامه هاي مهم اين رزمايش است .

کد مطلب 371058

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