مجلس درخصوص انتخاب يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصميم ميگيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، برخي نمايندگان در خصوص ابهام موجود در آئين نامه داخلي مجلس براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان معتقدند : به دليل اينكه در زمان مراسم تحليف رئيس جمهور به تفسير عده اي معضلي وجود داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و نظر مجمع تشخيص مصلحت براي آن مقطع خاص بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه امروزتاكيد كرد : انتخاب حقوقدانان معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان طبق قانون قبلي با رأي اكثريت مطلق يعني نصف نمايندگان به اضافه يك انتخاب خواهند شد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني فردا از بين غلامحسين الهام و فضل الله موسوي معرفي شده از سوي قوه قضاييه به جاي عباسيفر ( حقوقدان مستعفي شوراي نگهبان ) يك نفر را انتخاب ميكنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، برخي نمايندگان در خصوص ابهام موجود در آئين نامه داخلي مجلس براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان معتقدند : به دليل اينكه در زمان مراسم تحليف رئيس جمهور به تفسير عده اي معضلي وجود داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و نظر مجمع تشخيص مصلحت براي آن مقطع خاص بود.
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