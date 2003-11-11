مجلس درخصوص انتخاب يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصميم ميگيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، برخي نمايندگان در خصوص ابهام موجود در آئين نامه داخلي مجلس براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان معتقدند : به دليل اينكه در زمان مراسم تحليف رئيس جمهور به تفسير عده اي معضلي وجود داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و نظر مجمع تشخيص مصلحت براي آن مقطع خاص بود.

رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه امروزتاكيد كرد : انتخاب حقوقدانان معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان طبق قانون قبلي با رأي اكثريت مطلق يعني نصف نمايندگان به اضافه يك انتخاب خواهند شد.

