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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۱۲

فردا

مجلس درخصوص انتخاب يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصميم ميگيرد

نمايندگان مجلس در جلسه علني فردا از بين غلامحسين الهام و فضل الله موسوي معرفي شده از سوي قوه قضاييه به جاي عباسي‌‏فر ( حقوقدان مستعفي شوراي نگهبان ) يك نفر را انتخاب ميكنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، برخي نمايندگان در خصوص ابهام موجود در آئين نامه داخلي مجلس براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان معتقدند : به دليل اينكه در زمان مراسم تحليف رئيس جمهور به تفسير عده اي معضلي وجود داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و نظر مجمع تشخيص مصلحت براي آن مقطع خاص بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه امروزتاكيد كرد : انتخاب حقوقدانان معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان طبق قانون قبلي با رأي اكثريت مطلق يعني نصف نمايندگان به اضافه يك انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 37106

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