نامه سرگشاده تهيه كننده ها به " آرنولد شوارتزينگر"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي هنرپيشه مطرح دنياي سينما اين روزها با نامه هايي مواجه است كه ازوي مي خواهند به ساخت وتوليد فيلم دركاليفرنيا كمك كند.

شركت فيلمسازي " آكسيم اينترنشنال" چندي پيش دريك آگهي يك صفحه اي درروزنامه ديلي ورايتي ازهنرپيشه فيلم "ويرانگر" خواست كه دراين زمينه به تهيه كننده ها كمك كند.

اين نامه سرگشاده حاكي ازاين است كه كاليفرنيا به مدت مديدي به منزله مهد ساخت فيلمهاي متحرك بوده اما اين روزها ازميزان فيلمهاي توليدي دراين شهركاسته وبه شهرهاي ديگرافزوده شده است.

درادامه اين نامه از"آرنولد" خواسته شده كه ازتوانايي ونفوذش درجهت بهبود اوضاع سود جويد."آرنولد شوارتزينگر"ماه گذشته به عنوان فرمانداركاليفرنيا انتخاب شد.