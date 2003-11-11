شناسايي منابع درآمد جديد بايد دغدغه شهرداران باشد

به گزارش خبرگزاري مهر حميد رضا بيات امروز در همايش يك روزه شهرداران استان گلستان افزود : انتظار ما از شهرداران شهرهاي استان گلستان اين است كه منابع جديد درآمدي و به خصوص منابع پايداررا شناسايي كنند تا بتوانند براي افزايش سطح خدمات شهري به مردم گامهاي موثري بردارند.

وي ادامه داد: مردم نيز بايد براي داشتن شهري آباد و پاك با شهرداري ها همكاري و مشاركت كنند تا امكانات و تسهيلات بيشتري را در اختيار داشته باشند.

وي افزود : كم و زيادي كمكهاي مردمي اهميت زيادي ندارد بلكه اصل، مشاركت مردم با شهرداري ها است زيرا با اين كار مردم نسبت به محل زندگي خود تعهد بيشتري پيدا مي كنند و ياد مي گيرند كه شهر ومحل سكونتشان تنها با كمك خود آنان رونق مي گيرد.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گلستان اضافه كرد: متاسفانه برخي شوراهاي شهر بخشي از قسمتهاي درآمدي شهرداري را حذف كرده اند كه نشانه كم كاري شهرداري ها ست زيرا آنان مي توانند نسبت به وضع عوارض و دريافت بهاي خدمات شهرداري شوراهاي شهر را توجيه كنند.

وي خاطرنشان كرد : استانداري قطعا به شهرداري هايي كه عوارض مناسبي از شهروندان اخذ مي كنند و خدمات بهتري ارائه مي دهند توجه بيشتري خواهد كرد . .