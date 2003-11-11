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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۰۵

معاون عمراني استاندار گلستان :

شناسايي منابع درآمد جديد بايد دغدغه شهرداران باشد

معاون عمراني استاندار گلستان گفت : شناسايي منابع درآمدي جديد بايد دغدغه اصلي شهرداران گلستاني باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر حميد رضا بيات  امروز در همايش يك روزه شهرداران استان گلستان افزود : انتظار ما از شهرداران شهرهاي استان گلستان اين است كه منابع جديد درآمدي و به خصوص منابع پايداررا شناسايي كنند تا بتوانند براي افزايش سطح خدمات شهري به مردم گامهاي موثري بردارند.

 وي ادامه داد: مردم نيز بايد براي داشتن شهري آباد و پاك با شهرداري ها همكاري  و مشاركت كنند تا امكانات و تسهيلات بيشتري را در اختيار داشته باشند.

وي افزود : كم و زيادي كمكهاي مردمي اهميت زيادي ندارد بلكه اصل،  مشاركت مردم  با شهرداري ها است زيرا با اين كار مردم نسبت به محل زندگي خود تعهد بيشتري  پيدا مي كنند و ياد مي گيرند كه شهر ومحل سكونتشان تنها با كمك خود آنان رونق مي گيرد.

 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گلستان اضافه كرد: متاسفانه برخي شوراهاي شهر بخشي از قسمتهاي درآمدي شهرداري را حذف كرده اند كه نشانه كم كاري شهرداري ها ست زيرا آنان مي توانند نسبت به وضع عوارض و دريافت بهاي خدمات شهرداري شوراهاي شهر را توجيه كنند.

وي خاطرنشان كرد : استانداري قطعا به شهرداري هايي كه عوارض مناسبي از شهروندان اخذ مي كنند و خدمات بهتري ارائه مي دهند توجه بيشتري خواهد كرد . . 

کد مطلب 37109

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