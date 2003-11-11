گزارش البرادعي بر ناچيز بودن قصورهاي ايران و اصلاح آنها تاكيد دارد

نماينده ايران در آژآنس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار مهر ؛ درباره واكنش كشور هاي عضو شوراي حكام در برابر گزارش البرادعي گفت : اغلب اعضاي شوراي حكام بجز يكي دو كشور خاص به خوبي از گزارش استقبال كردند و آن را نشان دهنده صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران دانستند .

وي تاكيد كرد : اغلب كشورهاي عضو شوراي حكام از ترتيبات اصلاحي صورت گرفته از سوي ايران در رابطه با كوتاهي هاي گذشته و اينكه آشكار شد كه ايران خطايي غير قابل جبران انجام نداده است ابراز رضايت مي كنند .

وي افزود : هرچند آنچنانكه در نشست پيشين شوراي حكام آشكار شد نتيجه نشست آتي شوراي حكام درباره ايران بستگي به موضع گيريهاي سياسي كشورها دارد.

دكتر صالحي درباره قصورهاي ايران طبق گزارش البرادعي گفت: همانطور كه در گزارش البرادعي تصريح شده است قصورهاي ايران درنظام امنيتي پادمان ناچيز بوده وترتيبات اصلاحي براي آن اتخاذ شده است. وي با اشاره به اينكه نقص رد فعاليت هسته اي كشورها امري عادي تلقي مي شود گفت: در گزارش سالانه آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضوبطور معمول قصورهايي بسيار جدي تر از قصورهاي مطرح شده در مورد ايران اعلام مي شود و در پي آن بدون جنجال براي رفع آنها گام بر داشته مي شود .

وي با تاكيد بر اينكه همه كوتاهي هاي ايران در اطلاع رساني به آژانس در مقياس آزمايشگاهي و به تصريح گزارش البرادعي ناچيز بوده است افزود: در مقياس وسيع فعاليت هاي علمي درزمينه علوم هسته اي ، ايران ، برخي نتايج آزمايشگاهي را باوجود اينكه در مجلات علمي بين المللي منتشر شده بود به دليل عدم آشنايي كامل باپادمان به آژانس اعلام نشد كه طبق گزارش البرادعي اين كوتاهي ها اصلاح شده ويا ترتيبات جبراني درمورد آنها صورت گرفته است.

