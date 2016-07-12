به گزارش خبرگزاری مهر، «پاول فولی» سفیر استرالیا در تهران در پایان ماموریت سه ساله خود با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات کرد.

در این ملاقات مرتضی سرمدی از تلاش های سفیر استرالیا در مدت تصدی وی به عنوان سفیر استرالیا در تهران در جهت ارتقای روابط دو جانبه تشکر و عنوان کرد که پس از برجام ظرفیت های زیادی برای همکاری دو کشور در تمام زمینه ها ایجاد شده که نیازمند تلاش های دیپلماتیک برای برداشتن موانع و چالش های بر سر روابط می باشد، مرتضی سرمدی افزود که پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده است و این نیازمند تلاش های بیشتری است.

پاول فولی سفیر استرالیا نیز در این ملاقات اظهار داشت در مدت حضور در جمهوری اسلامی ایران شاهد حل یک مشکل طولانی از طریق دیپلماتیک بودم و هرچه از برجام بگذرد مسایل بیشتر حل می شود و برجام نشان داد که این راه مسیر درستی بود.

وی افزود که بانک های بزرگ به تدریج با ایران مشارکت خواهند کرد و اکنون بانک های کوچک مشکلی در مسیر همکاری با ایران ندارند، وی عنوان داشت که شرکت های استرالیایی تلاش دارند که در طرح های اقتصادی ایران شرکت کنند و از این رو دفتر روابط تجاری استرالیا در سفارت به راه افتاده است .