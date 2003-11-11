دور دوم مذاكرات دكتر روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي با همتاي روس خود

به گزارش خبرگزاري مهر آقاي دكتر روحاني با طرح همكاريهاي دو كشور در امور درياي خزر و كريدور شمال - جنوب گفت: برقراري خط راه آهن قزوين، بندر انزلي، آستارا موجب اتصال خط آهن خليج فارس به روسيه و اروپا خواهد شد. وي حل و فصل رژيم حقوقي درياي خزر بر مبناي تفاهم عادلانه 5 كشور ساحلي را از ضروريات تقويت همكاريهاي منطقه اي خوانده و بر ضرورت همكاريهاي تهران - مسكو با توجه به پيشينه تاريخي معاهدات دو كشور در مورد درياي خزر، تاكيد كرد دبير شورايعالي امنيت ملي نظامي شدن درياي خزر را موجب رقابت تسليحاتي و اتلاف سرمايه هاي كشورهاي ساحلي دانست و غير نظامي ماندن درياي خزر و عدم حضور نيروهاي خارجي در درياي خزر را از ضروريات مهم ثبات و امنيت درياي خزر خواند. دكتر روحاني همكاريهاي روسيه بعنوان اولين كشور دارنده گاز و ايران بعنوان دومين كشور دارنده گاز جهان را استراتژيك توصيف كرد و همكاريهاي مشترك تهران - مسكو در امر تامين انرژي را مهم وتعيين كننده توصيف كرد. ايشان مشاركت ايران و روسيه در حل و فصل مناقشات قفقاز را محوري مهم براي تضمين ثبات و امنيت منطقه تلقي و آمادگي تهران براي تحقق اين امر را گوشزد كرد.

دبير شورايعالي امنيت ملي روابط دو جانبه شوراي امنيت كشورهاي ايران و روسيه و قفقاز و آسياي مركزي را مبنايي مناسب براي رايزنيهاي منطقه اي در جهت همكاري جمعي براي صلح و ثبات و امنيت منطقه قفقاز و آسياي مركزي دانست. وي تغيير جغرافيايي مرزها در بحران هاي منطقه اي را غير قابل قبول خواند و آن را مغاير ثبات منطقه دانست. آقاي دكتر روحاني مشاركت روسيه و ايران براي مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي و تروريسم و مواد مخدر را براي صلح و امنيت منطقه اي و جهاني كارساز دانست و تحركات تهران - مسكو در اين سه مورد را خواستار شد.

آقاي روشايلو مذاكرات آقاي دكتر روحاني با رييس جمهور روسيه را موجب بنيان اعتماد و انگيزه جديدي براي توسعه روابط تهران - مسكو از حيث كمي و كيفي خواند و بر آمادگي مسكو جهت همكاري دو كشور در ابعاد سياسي - اقتصادي تاكيد كرد: وي بسط پيمان سه جانبه ايران، هند و روسيه با پيوستن ساير كشورها به اين پيمان را موجب تقويت طرح مذكور دانست و به درخواست كشورهايي همچون بلاروس، قزاقستان، عمان و تاجيكستان اشاره كرد. دبير شوراي امنيت ملي روسيه گفتگوهاي دو كشور در امور درياي خزر را از اولويتهاي سياسي دو كشور خواند و بر علاقمندي مسكو به تامين منافع ملي دو كشور در اين زمينه تاكيد كرد علاقمندي رييس جمهور روسيه براي شركت در اجلاس آتي سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران را اعلام كرد. وي كنوانسيون زيست محيطي درياي خزر را كه با نقش برجسته تهران به توافق 5 كشور ساحلي درياي خزر رسيده، تحول بزرگ خواند و همكاريهاي 5 كشور ساحلي درياي خزر را ابزار مهمي براي همكاريهاي منطقه اي دانست و نظر مسكو در مورد غير نظامي ماندن درياي خزر و عدم حضور نظامي ساير كشورهاي خارجي تاكيد كرد.

آقاي روشايلو دبير شورايعالي امنيت ملي روسيه ضمن مخالفت با حضور نظمي نيروي خارجي در بعضي از كشورهاي مشترك المنافع، همكاريهاي منطقه اي تهران - مسكو در مسائل منطقه اي قفقاز و آسياي مركزي را موجب تقويت صلح و ثبات و امنيت منطقه خوانده و موافقت مسكو با اجلاس دوجانبه و چند جانبه دبيران شوراي امنيت ملي روسيه و ايران و ساير كشورهاي منطقه را اعلام كرد.