علاقه " ران هاوارد" به گونه سينمايي و سترن

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي "هاوارد" پيش ازاينكه به عرصه فيلمسازي وارد شود درزمينه بازيگري به فعاليت پرداخته واولين حضوراودرفيلم" تك تيرانداز" دركنار"جان وين" رقم خورد.

ازديگرآثاروي مي توان به فيلمهاي سينمايي وتلويزيوني "نمايش اندي گريفيث" و"روزهاي شاد" اشاره كرد.شنيده ها درمورد اين كارگردان حاكي ازاين است كه اوهمواره به ساخت فيلمهاي وسترن علاقه مند بوده است.

" برايان گريزر"، تهيه كننده وشريك وي درشركت فيلمسازي " ايمجين اينترتيمنت" دراين مورد مي گويد:" هرزمان كه بحث تجديد قرارداد به ميان مي آمد "هاوارد" پيشنهاد ساخت يك اثروسترن را ارائه مي داد. من همواره به او مي گفتم كه موافق هستم اما تصورنمي كردم كه سرانجام چنين كاري را انجام دهد."

فيلم "گمشده" درماه جاري مهمان سالنهاي سينما مي شود ازجمله هنرپيشگاني كه دراين اثربه ايفاي نقش پرداختند مي توان به چهره هايي چون " تامي لي جونز" و" كيت بلانچت " اشاره كرد.اين اثرداستان زني است كه به منظوريافتن دخترگمشده اش با پدرش مي پيوندد.