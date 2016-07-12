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۲۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

در تذکر شفاهی در صحن مجلس مطرح شد؛

انتقاد از انتصاب مدیران در هیأت مدیره شرکت‌های متعدد

انتقاد از انتصاب مدیران در هیأت مدیره شرکت‌های متعدد

نماینده مردم نائین در مجلس از انتصاب مدیران در شوراها و هیأت مدیره شرکت‌های متعدد که موجب دریافت حقوق از بخش‌های مختلف می‌شود، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین در تذکری گفت: مدیران در شوراها و هیأت مدیره‌های شرکت‌های مختلف عضویت دارند و به عبارتی چندشغله هستند.

وی ادامه داد: وقتی فیش‌های حقوقی آنها صادر می‌شود، از هر جا پنج، شش میلیون می‌گیرند.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک فرد نباید در بیشتر از یک شورا و یک هیأت مدیره عضو باشد و بیش از یک شغل داشته باشد.

وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود گفت: متأسفانه قوانین در مورد منع اشتغال به چند شغل اجرا نشده و تذکرات نمایندگان نیز اعمال می‌شود.

پوربافرانی ادامه داد: در دوره قبل مجلس، نمایندگان تعداد زیادی سؤال در خصوص موضوعات اقتصادی مطرح کردند که بررسی نشد و شاید مقدمه ایجاد مشکلات امروز باشد.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی گفت: عنایت کنید که در دوره دهم مجلس سؤالات نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 3711217

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