به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین در تذکری گفت: مدیران در شوراها و هیأت مدیره‌های شرکت‌های مختلف عضویت دارند و به عبارتی چندشغله هستند.

وی ادامه داد: وقتی فیش‌های حقوقی آنها صادر می‌شود، از هر جا پنج، شش میلیون می‌گیرند.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک فرد نباید در بیشتر از یک شورا و یک هیأت مدیره عضو باشد و بیش از یک شغل داشته باشد.

وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود گفت: متأسفانه قوانین در مورد منع اشتغال به چند شغل اجرا نشده و تذکرات نمایندگان نیز اعمال می‌شود.

پوربافرانی ادامه داد: در دوره قبل مجلس، نمایندگان تعداد زیادی سؤال در خصوص موضوعات اقتصادی مطرح کردند که بررسی نشد و شاید مقدمه ایجاد مشکلات امروز باشد.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی گفت: عنایت کنید که در دوره دهم مجلس سؤالات نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.