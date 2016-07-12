به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین در تذکری گفت: مدیران در شوراها و هیأت مدیرههای شرکتهای مختلف عضویت دارند و به عبارتی چندشغله هستند.
وی ادامه داد: وقتی فیشهای حقوقی آنها صادر میشود، از هر جا پنج، شش میلیون میگیرند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک فرد نباید در بیشتر از یک شورا و یک هیأت مدیره عضو باشد و بیش از یک شغل داشته باشد.
وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود گفت: متأسفانه قوانین در مورد منع اشتغال به چند شغل اجرا نشده و تذکرات نمایندگان نیز اعمال میشود.
پوربافرانی ادامه داد: در دوره قبل مجلس، نمایندگان تعداد زیادی سؤال در خصوص موضوعات اقتصادی مطرح کردند که بررسی نشد و شاید مقدمه ایجاد مشکلات امروز باشد.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی گفت: عنایت کنید که در دوره دهم مجلس سؤالات نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.
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