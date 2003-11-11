بيش از 9 پمپ بنزين در تهران به دليل نرسيدن بنزين تا ظهر امروز تعطيل بود

رييس انجمن پمپ بنزينهاي تهران در گفت وگوي اختصاصي باخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: امروزاشكال فني در موتور مخزن توزيع بنزين شمال غرب تهران موجب شد بيش از 9 پمپ بنزين درغرب و مركز تهران تا نيمه روز تعطيل شوند كه اين مساله موجب ايجاد صف هاي طولاني در پمپ بنزين هاي ديگر شود.

ناصر رييسي افزود: اين در حاليست كه تعداد زيادي از پمپ بنزين هاي كشور و تهران نيز به دليل بحران موجود بنزين به صورت نيمه فعال و فقط در ساعاتي از روز كار مي كنند .

وي اضافه كرد: از سويي ديگر، نبود خط لوله تزريق و تراكم بيش از حد تانكرها براي انتقال بنزين از مخازن به شهرهاي كرج ، ساري و قزوين كه با كمبود بنزين مواجه شده اند ، موجب ايجاد خلل در توزيع سوخت شده است.

در حاليكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كوشش بسياري براي حل مشكل كمبود بنزين در بعضي مناطق كشور دارد برخي معتقدند كه اين اقدامات تنها ابزاري براي اعمال فشار به مردم براي قبول برنامه سهميه بندي بنزين است .

بر اساس پيگيري هاي خبرنگار اقتصادي مهر ، مجلس در حال بررسي هاي لازم براي حل بحران كمبود بنزين همچون سهميه بندي ، زوج و فرد كردن ، واقعي كردن قيمت آن هستند .