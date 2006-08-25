رنگ سيليكات با استفاده از فناوري نانوتكنولوژي توليد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از alligator، نانوتكنولوژي، تكنولوژي كليدي قرن 21 است و در حوزه رنگ ها داراي كاربردي خاص است. بدين معنا كه مواد تشكيل دهنده با ساختار نانو مي توانند بسيار ساده تر، تركيبات نامحلول را با سطح زيرين خود تركيب كنند (بپوشانند). به وسيله اين واكنش شيميايي مقاومت و استحكام بسيار بالايي حاصل مي شود.



همجوشي سيليس با تكنولوژي نانو، داراي اين خواص برجسته و عالي است كه از طرفي بر روي سطوح از جنس مواد آلي، چسبندگي بسيار بالايي دارد و از طرف ديگر با سطوحي كه از جنس مواد معدني ساخته شده اند، يك تركيب (نمك) نامحلول را تشكيل مي دهد.

اين محصول بدون آستركاري قابل استفاده است و خاصيت عدم جذب مواد جانبي (مانند گرد و غبار و...) رنگ حاصل از همجوشي سيليس را نسبت به ساير رنگ ها برتري بخشيده است.

يك تركيب منتخب از فيلر و رنگدانه در تماس با سطوح در مقياس ميكرو داراي تاثير «فوتوكاتوليك» است، بدين معنا كه كثيفي و جرمي كه روي سطح اين رنگ نشسته است؛ در اثر تابش نور تجزيه و محو مي شود.

اين محصول قابليت عبور عالي گاز دي اكسيد كربن از خود را دارد. ضمن اينكه اين رنگ در برابر نور خورشيد، اكسيداسيون، اسيدها و... به شدت مقاوم است. همچنين اين رنگ به دليل مقاومت در برابر اشعه UV خورشيد باعث زيبايي طولاني مدت نماهاي داخلي و خارجي ساختمان مي شود.