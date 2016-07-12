طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائممقام اوقاف و امور خیریه کشور صبح سه شنبه در مراسم افتتاح طرح نشاط معنوی با بیان این که طرح نشاط معنوی نشان از معنویت دارد، اظهار کرد: این معنویت درواقع روحیهای است برای جهاد در راه خدا و توکل. در دوران ۸ سال دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی نیز روحیه شهدا و مبارزان از معنویت بود.
سردار عبدالرضا عابد، تصریح کرد: امروز اگر این طرح نشاط معنوی نامگذاری میشود از معنویت سرچشمه میگیرد و این نعمتی فراوان است که در کنار یک امامزاده دورهم جمع شدیم.
عابد گفت: وظیفه ما حکم میکند که به ارزشها احترام بگذاریم، امروز کشور ما مدیون خون شهدا است، کشورهای اسلامی امروز در خط مقدم جنگ با استکبار هستند و کودکان آنها نمیتوانند اینطور در آرامش و نشاط باشند.
وی با بیان این که ما سرمایه بزرگی مانند ولیفقیه داریم که حامی امنیت و همه کارهای ما است، اظهار کرد: امروز معنویت میتواند سرافرازی ایجاد کند و هر جا اسم ایران میآید لرزه بر تن دشمن میافتد.
در ادامه این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان نیز گفت: طرح نشاط معنوی از امروز ۲۲ تیر آغاز و تا نیمه مردادماه امسال ادامه دارد.
حجتالاسلام سیفالله سهرابی افزود: ۲۷ بقعه متبرکه و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این طرح شرکت میکنند.
وی اظهار کرد: در هر بقعه ۹ کلاس مانند حفظ قرآن، تفسیر قرآن، شنا و تنیس و اردوهای مختلف برگزار میشود.
سهرابی گفت: این کلاسها در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان برگزار میشود.
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