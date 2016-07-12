احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کلاس داوری درجه ۲ در همدان اظهار داشت: این کلاس آموزشی به مدت ۷ روز از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه در خانه هیئت شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مدرس دوره داوری درجه ۲ امیر عرفان هاشمی، داور بین‌المللی استان همدان است.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۴ سال همدان گفت: مسابقات از روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه در دو جدول جداگانه (زیر ۱۰ سال و زیر ۱۴ سال) و در ۷ دور برگزار می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات در رده سنی پایه در راستای کمک به رشد استعدادهای شطرنج استان همدان است.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان یادآور شد: شطرنج‌بازانی را پرورش می‌دهیم که آینده شطرنج استان همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده‌های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان همدان در کشور صعود داشته باشد.

وی بابیان اینکه پنج‌تا شش‌سالگی بهترین زمان برای شروع آموزش شطرنج است بیان کرد: در این سنین، بچه‌ها راحت‌تر قانون‌ها را می‌پذیرند و ازآنجاکه مهارت حل مسئله هم در آن‌ها شکل‌گرفته راحت‌تر می‌توانند راهی برای حل مسائل دشوار این بازی پیدا کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در کلاس‌های حرفه‌ای شطرنج به‌صورت کاملاً اصولی و علمی شطرنج به کودکان آموزش داده می‌شود تا باعث خستگی و دل‌زدگی در کودکان نشود.