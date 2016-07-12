خبرگزاری مهر،گروه بین الملل- شقایق لامع زاده: وزارت دفاع آلمان در گزارشی با تاکید بر نقش دفاعی این کشور از ایفای نقش دفاعی جدید ژرمن ها در ناتو و اتحادیه اروپا پرده بر خواهد داشت.

نقشی که به نوعی می توان گفت به ژرمن ها مسئولیت یاری رسانی برای شکل گیری نظم جهانی را واگذار می کند.

از دیرباز آلمان به کشوری قدرتمند در اروپا شهرت داشته تا جایی که پس از جنگ جهانی دوم از آنها به عنوان «غول اقتصادی» نام می بردند. همین القا و تعابیر سبب شد تا آلمان ها در دوره های مختلف سیاسی جهان برای دستیابی به راس هرم قدرت جهانی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و برای این هدف تمام توان و سرمایه خود را به کار بندند.

آلمان همواره در حوزه ها و بخش های مختلف امور اروپا توانسته با در دست گرفتن فرمان جریانها را به نوعی به آنچه که خود تمایل دارد، هدایت کند. از نمونه های آن می توان به قانون اساسی اروپا، دکترین دفاعی اروپا و پول واحد اروپایی اشاره کرد.

آنها در حوزه سیاست دفاعی اروپا تا جایی پیش رفتند که در بسیاری از موارد ناتو بزرگترین تشکل دفاعی اروپا را به خود وابسته کردند. ناتو در بسیاری از ماموریت های خود ناچار به بکارگیری از توان نظامی و تئوری های دفاعی آلمان بوده و هست.

شاید بتوان گفت که آلمان دو دهه تمام تمرکز خود را برای پیشبرد اهداف نظامی خود اختصاص داده است و گزارش وزارت دفاع این کشور مهر تائیدی بر این امر است.

آنچنان محکم سیاست دفاعی را در راس امور امنیتی-دفاعی خود قرار داده اند که اکنون به زمان بهره برداری از آن رسیده اند و چه زمانی بهتر از این روزها که شاهد برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستیم. در حال حاضر تمام شرایط برای آلمانها مهیا شده است تا سکان نظام دفاعی نه تنها ناتو که جهان را در دست بگیرند. در چنین شرایطی حتی تهدیدی علیه روسیه نیز می توانند باشند.

برخی از کارشناسان متفق القول می گویند: جاه طلبی همیشه هم بد نیست! آلمان در حال حاضر پاداش جاه طلبی و سرمایه گذاری های انسانی و مالی خود در بخش دفاعی را می گیرد.

گزارشی که فردا قرار است علنی شود، منحصربفردترین سندی است که در مدت یک دهه گذشته منتشر شده است.. سندی که یک اتحادیه دفاعی برای کشورهای اروپایی را پیش‌بینی کرده و طرح اولیه آن دوران دهه ۵۰ میلادی که در آن زمان از سوی فرانسه رد شده بود را احیا می‌کند.

در برخی از رسانه ها آمده که خبرگزاری فرانسه به پیش نویسی از این گزارش دست یافته است. در این پیش نویس آمده است که آلمان بیش از پیش بعنوان اصلی‌ترین بازیگر در عرصه اروپا دیده می‌شود. این کشور آماده مسئولیت‌پذیری بوده و آماده است برای رسیدگی به چالش‌های کنونی وآینده امنیتی - انسانی تمام تلاش خود را بکار گیرد.