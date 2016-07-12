اعلام نامزدهای بخش سینمای شانزدهمین جشن «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌هایی که در این بخش مورد داوری قرار گرفته‌اند شامل همه آثاری هستند که از ابتدای فروردین سال ۹۴ تا انتهای اسفندماه روی پرده سینماها رفته‌اند. هیات داوران ۹۰ فیلمی را که در سال گذشته اکران عمومی گسترده داشته‌اند یا حتی در تک‌سانس‌های گروه هنر و تجربه اکران شدند، مورد بررسی قرار دادند. فهرست نامزدهای بخش سینمای شانزدهمین جشن «حافظ» (دنیای تصویر) به شرح ذیل است:

بهترین دستاورد هنری:

۱- بهرام دهقان (تدوین ابد و یک روز)

۲- ایرج رامین فر (طراحی صحنه در دنیای تو ساعت چند است؟)

۳- محسن روزبهانی و سیدهادی اسلامی (مدیر جلوه های ویژه میدانی و بصری فیلم بادیگارد)

۴- بابک کریمی طاری (طراح صحنه و لباس جامه دران)

۵- سعید ملکان (چهره پردازی نهنگ عنبر و ابد و یک روز)

۶- مهرداد میرکیانی (چهره پردازی اعترافات ذهن خطرناک من)

۷- امین میرشکاری و سید علیرضا علویان (صدای ابد و یک روز)

۸- محمدرضا نجفی امامی (جلوه های ویژه بصری رسوایی۲)

بهترین فیلمبرداری:

۱- هومن بهمنش (بهمن)

۲- علیرضا برازنده (دوران عاشقی)

۳- پیمان شادمانفر (اعترافات ذهن خطرناک من)

۴- مرتضی غفوری (خداحافظی طولانی)

۵- بایرام فضلی (باز هم سیب داری؟)

بهترین موسیقی متن:

۱- ستار اورکی (دوران عاشقی)

۲- امیر توسلی (نهنگ عنبر)

۳- کریستف رضاعی (در دنیای تو ساعت چند است؟)

۴- بردیا کیارس (ارغوان)

۵- کارن همایونفر (بادیگارد)

بهترین فیلمنامه:

۱- مانی باغبانی، مونا زاهد و سامان مقدم (نهنگ عنبر)

۲- وحید جلیلوند، حسین مهکام و علی زرنگار (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت)

۳- سعید روستایی (ابد و یک روز)

۴- هاتف علیمردانی (کوچه بینام)

۵- شهرام مکری (اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر)

بهترین بازیگران مرد:

۱- سعید آقاخانی (خداحافظی طولانی و من دیهگو مارادونا هستم)

۲- امیر آقایی (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت)

۳- فرهاد اصلانی (دوران عاشقی و کوچه بینام)

۴- سیامک صفری (اعترافات ذهن خطرناک من)

۵- رضا عطاران (نهنگ عنبر)

۶- جواد عزتی (در مدت معلوم)

۷- میلاد کیمرام (۳۶۰ درجه)

۸- نوید محمدزاده (ابد و یک روز)

۹- علی مصفا (در دنیای تو ساعت چند است؟)

۱۰- پیمان معادی (ابد و یک روز)

بهترین بازیگران زن:

۱- مهناز افشار (نهنگ عنبر)

۲- پریناز ایزدیار (ابد و یک روز)

۳- لیلا حاتمی (دوران عاشقی)

۴- مهتاب کرامتی (عصر یخبندان)

۵- باران کوثری (کوچه بینام)

۶- سحر دولتشاهی (شکاف و عصر یخبندان)

۷- لیلا زارع (شیفت شب)

۸- آزاده زارعی (آمین خواهیم گفت)

۹- نیکی کریمی (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت)

۱۰- شبنم مقدمی (ابد و یک روز)

بهترین کارگردان:

۱- ابراهیم حاتمی کیا (بادیگارد)

۲- مصطفی کیایی (عصر یخبندان)

۳- سعید روستایی (ابد و یک روز)

۴- علیرضا رییسیان (دوران عاشقی)

۵- هاتف علیمردانی (کوچه ی بی نام)

۶- سامان مقدم (نهنگ عنبر)

بهترین فیلم:

۱- ابد و یک روز (به تهیه کنندگی سعید ملکان)

۲- چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت (به تهیه کنندگی محمدحسین لطیفی و علی جلیلوند)

۳- دوران عاشقی (به تهیه کنندگی علیرضا رییسیان)

۴- کوچه بی‌نام (به تهیه کنندگی منصور لشگری قوچانی)

۵- نهنگ عنبر (به تهیه کنندگی سامان مقدم)

هیات داوران شانزدهمین جشن حافظ عبارتند از: امیر پوریا، خسرو دهقان، امیرحسین رسائل، جواد طوسی، محمدرضا لطفی، علیرضا مجمع، هیوا مسیح، علی معلم، صوفیا نصرالهی، امیررضا نوری پرتو و امیرهوشنگ هاشمی.