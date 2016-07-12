مصدومیتم مسئله مهمی نیست/ بازیکنان پرسپولیس مثل برادر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری در رابطه با اردوی آمادهسازی تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی اوکراین گفت: متاسفانه مصدومیت جزیی دارم. اما فعلا این مصدومیت را تحمل کردم. امیدوارم که از این به بعد در تمرینات حضور داشته باشم و بتوانم خواسته همه هواداران و خودمان برسیم.
وی افزود: از تمام هم تیمیهایم تشکر میکنم. زیرا از وقتی به پرسپولیس امدم احساس غریبی نکردم. همه بازیکنان اینجا مثل برادر با یکدیگر هستیم و امیدوارم که این رفاقت و برادری چندین سال ادامه دار باشد.
هافبک جدید تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به مصدومیتش گفت: مساله چندان مهمی نیست و در بازی دوستانه هم من با همین پا بازی کردم و مشکلی پیش نیامد. من از پایم عکس نیز گرفتهام که موضوع چندان خاصی را عکس نشان نداد.
امیری در پایان گفت: تمرینات پیش فصل برای یک بازیکن خیلی مهماست. زیرا اگر در این تمرینات حضور نداشته باشد، در طول فصل دچار نوسان خواهد شد. از طرفی من اگر در تمرینات حضور نداشته باشم، از نظر روحی ناراحت میشوم. امیدوارم که امسال فصل خوبی را پشت سر بگذاریم و بتوانیم خواستههای هواداران را براورده کنیم.
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