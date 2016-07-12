استانداردهای راه خوزستان پائین است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز سه شنبه در بازدید از جاده اهواز به هفتکل در جمع خبرنگاران با تشکر از اقدامات صورت گرفته دستور دوبانده کردن قطعه دوم محور اهواز به هفتکل به طور ۱۰ کیلومتر (حد فاصل قبر سید محسن تا قبر سید جام) و همچنین از نمره یک تا ورودی هفتکل را صادر و قول هرگونه همکاری لازم را داد.

وی در ادامه با صدور دستوراتی در راستای تسریع اتمام پروژه خروجی هفتکل تا سه راهی مسجدسلیمان اظهار کرد: اسم این پروژه را بهسازی گذاشته اند ولی در واقع جاده جدید ساخته شده و ۱۲ و نیم کیلومتر از نقاط حادثه خیز و پرتصادف این مسیر حداکثر تا یک ماه دیگر چهار خطه می شود و در این مسیر امیدوارم شاهد تصادفات کمتری باشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه راهداری ها در جاده های مختلف مشغول و فعالیت زیادی دارند، تصریح کرد: دولت هم مسئله راه و شهرسازی را جزو دغدغه های خود می داند. همچنین راهکارهایی را اتخاذ و با وزارت راه و شهرسازی هم جلساتی را برگزار کردیم که انشاالله با همین تنگناها نیز به روش های دیگر پرداختی بتوانیم پیمانکاران را به فعالیت در حوزه راه تشویق کنیم.

شریعتی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری پیمانکاران در حوزه راه البته منوط به تشویق شدن بیان کرد: به عنوان نمونه بخش خصوصی در یکی از زمینه ها به دلیل بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان برنامه ریزی علاقه ای برای همکاری ندارد که سعی می کنیم چنین بخشنامه هایی را تعدیل کنیم.

وی تأکید کرد: باید در این حوزه تحرکاتی را ایجاد و وضعیت فعلی را ساماندهی کنیم، دولت وظیفه دارد که در بخش راهداری فعال باشد ولی ما نیز تمام تلاش خود را در راستای نگهداری راه های خوزستان به کار می گیریم.

استاندار خوزستان ادامه داد: به کارهای دولت بسنده نمی کنیم چون استانداردهای راه های استان به نسبت متوسط کشوری قابل قبول نیست و پایین تر است. در عین تردد و فشاری که بر روی جاده های استان است اما در زمینه تردد رتبه یک کشوری را دارد.

شریعتی عنوان کرد: با توجه به گستردگی تردد جاده ای در خوزستان می طلبد که سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه شود. تردد بسیار در راه های استان همچنین به علت وجود بنادر و صنایع بزرگ هم هست که استهلاک جاده ها را بالا برده و هزینه نگهداری را نیز افزایش می دهد.

وی یادآور شد: تردد بالای جاده ای در خوزستان باعث شده که نتوانیم در زمینه راه استاندارهای لازم را داشته باشیم و برای بهبود این استانداردها نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. البته با عزم جدی که در خوزستان نیز داریم امیدوارم این بهبود حاصل شود.

استاندار خوزستان با اشاره به راه به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه تأکید کرد: باید در استان به صورت همه جانبه به مسئله راه سازی توجه شود، یعنی علاوه بر فعالیت راهداری ها باید یک همت جهادی در خوزستان شکل بگیرد تا استانداردهای این حوزه استان را به استانداردهای کشوری برسانیم.

منوچهر رحمانی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نیز اظهار کرد: پروژه این جاده از ۲۹ شهریور ماه سال گذشته شروع و امسال نیز تمام می شود و با وجود اینکه ۶۰ روز حدودا بارندگی داشتیم و اولین پروژه راه سازی است که در کمتر از یک سال داره به نتیجه می رسد و در شرایط تنگنای شدید اقتصادی هم هست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی معاون عمرانی استانداری خوزستان، محسن بیرانوند فرماندار هفتکل، حجت الاسلام علی خلیلی امام جمعه هفتکل و برخی از مسئولان استانی و محلی در این بازدید حضور داشتند.