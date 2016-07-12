به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این سخن را در بازدید از چند کتابفروشی فعال در طرح «تابستانه کتاب»، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۲ تیرماه) و در جمع خبرنگاران عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا خودش از طرح‌های عیدانه کتاب و تابستانه کتاب استفاده می‌کند و از کتابفروشی‌های عضو طرح، خرید می‌کند؟ گفت: بله من هم کتاب می‌خرم ولی از یارانه آن استفاده نمی‌کنم.

صالحی عصر امروز از کتابفروشی‌های مینیاتور و هزاره ققنوس در راسته کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه تهران و همچنین کتابفروشی رود در راسته کتابفروشی‌های خیابان کریمخان دیدن کرد و از نزدیک در جریان میزان استقبال مردم از طرح تابستانه کتاب که از هفته گذشته در بسیاری از کتابفروشی‌های کشور آغاز شده است، قرار گرفت.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب، مؤسسه مجری طرح تابستانه کتاب هم در این فرصت آخرین آمار از میزان خرید کتاب توسط مردم را در قالب طرح تابستانه کتاب اعلام کرد.

بر این اساس به گفته وی، تا این لحظه تعداد ۶۲ هزار و ۷۹ جلد کتاب به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۵۲۷‌ هزار تومان کتاب از سوی ۲۶ هزار و ۴۵۸ نفر از ۴۲۶ کتابفروشی عضو فعال در سراسر کشور خریداری شده است.

مدیرعامل خانه کتاب اعلام کرد: ۲۰۰ میلیون تومان از کل رقم فروش کتاب در ۷ روز گذشته که بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است، یارانه تخصیصی از سوی وزارت ارشاد است.

جلیسه گفت: کتابفروشی‌هایی در مشهد، اصفهان، تهران و رشت رتبه‌های اول فروش را در اختیار دارند اما همچنان بالاترین میزان فروش با ۷۰ درصد کل رقم فروش، در اختیار حدود ۱۱۰ کتابفروشی تهرانی است.

وی همچنین حوزه‌های شعر و داستان فارسی و ترجمه داستان را به عنوان موضوعی پرفروش در طرح تابستانه کتاب تا این لحظه برشمرد و گفت: تاکنون سه کتاب «من پیش از تو»، «ملت عشق» و «هنر شفاف اندیشیدن» پرفروش‌ترین کتاب‌ها در طرح تابستانه کتاب بوده‌اند.

مدیر کتابفروشی رود همزمان با بازدید سیدعباس صالحی اعلام کرد: پس از پایان طرح تابستانه کتاب (۱۶ مرداد) کتابفروشی رود به مدت یک ماه به کسانی که از این طرح استفاده کرده اند ۲۰ درصد تخفیف خواهد داد. استفاده از تخفیف ویژه کتابفروشی رود ملزم به مصرف یارانه طرح تابستانه در این کتابفروشی نیست و به افرادی که یارانه خود را در سایر کتابفروشی ها هم مصرف کرده باشند، تعلق می گیرد.

سیدعباس صالحی ضمن تقدیر از این کار از مدیر خانه کتاب خواست از این کتابفروشی حمایت شود.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح تابستانه کتاب بعد از دو طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» و «عیدانه کتاب» و با هدف حمایت از کتابفروشی‌ها با اختصاص یارانه کتاب به مصرف‌کننده از مسیر کتابفروشی‌ها از ۱۶ تیرماه جاری آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد یافت؛ این طرح با مشارکت حدود ۶۰۰ کتابفروشی در ۳۱ استان کشور اجرایی می‌شود.