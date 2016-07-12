شکست تیم والیبال قم برابر ایلام در نخستین گام

ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم والیبال امید استان قم امروز در نخستین دیدار خود در لیگ دسته دوم والیبال امیدهای کشور در اراک مغلوب ایلام شد.

وی افزود: مسابقات والیبال لیگ دسته دوم امید کشور در اراک آعاز شد و والیبالیست‌های قم در نخستین دیدار خود ۳ بر صفر برابر ایلام تسلیم شدند اما به ادامه مسابقات امیدوار هستند.

رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: این مسابقات قرار بود با حضور ۱۲ تیم برگزار شود اما چند تیم یکی پس از دیگری از این مسابقات انصراف دادند و حالا تعداد تیم‌های حاضر به ۷ تیم رسیده است که تیم‌ها در ۲ گروه ۴ و ۳ تیمی تقسیم شده‌اند.

احمدی بیان داشت: تیم والیبال قم در گروه ۴ تیمی قرار گرفته است و بلند قامتان قم امشب در اراک برابر همدان قرار می‌گیرند و امیدوار به کسب پیروزی و بازگشت به جدول هستند تا آماده بازی برابر قزوین شوند.

وی عنوان کرد: از هر گروه ۲ تیم به مرحله نهایی صعود می‌کند و در ‌نهایت ۴ تیم مرحله دوم با هم مسابقه خواهند داد تا ۲ تیم به لیگ دسته اول صعود کنند ضمن اینکه تیم‌های حاضر در گروه ۳ تیمی در مرحله مقدماتی مسابقات پلی آف نخواهند داشت اما در گروه ۴ تیمی پس از برگزاری مسابقات دوره‌ای، بازی‌های پلی آف برگزار می‌شود.

رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: با توجه به انصراف چند تیم از این مسابقات، تیم قم دغدغه‌ای بابت سقوط ندارد و به کسب موفقیت و شانس صعود فکر می‌کند البته تیم‌های حاضر در این مسابقات از بازیکنان کمکی از استان‌های دیگر جذب کرده‌اند در حالی که تیم امید قم از چند بازیکن جوان و نوجوانان استفاده می‌کند.

احمدی افزود: حمیدرضا بخشنده فر، محمد محسن رضابخش، علیرضا اکبری، علی اسدیان، علیرضا فرزانه، محمد صالح ونکی، محمد محمدی، مجید غفاری، حامد براتی، ابوالفضل هاشمی، محمد ارجمندی و علیرضا خدیوی بازیکنان تیم والیبال امید قم را تشکیل می‌دهند و هدایت این تیم بر عهده علیرضا منافی است.