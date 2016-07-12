احتمال اضافه شدن یک مربی زن به کادر مربیگری دوومیدانی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر هادی زاده رئیس انجمن دو و میدانی معلولان پس از نشست امروز با مسئولان کمیته ملی المپیک و بر اساس تعداد سهمیه‌های به دست آمده برای پارالمپیک ریو و همچنین لحاظ کردن نتیجه رکوردگیری به عمل آمده از دو و میدانی کاران، ترکیب ۲۵ نفره تیم ملی برای حضور در پانزدهمین دوره بازی های المپیک را اعلام کرد.

بنا بر اعلام وی، تیم ملی دو و میدانی معلولان با ترکیبی متشکل از ۲۵ بازیکن در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

همچنین ۸ مربی ترکیب تیم ملی دو و میدانی معلولان را در بازی های المپیک هدایت خواهد کرد.

بهمن رضایی، هرمز صادقی، مصطفی بهرامی، سجاد مرادی، سعید کولیوند، حمید مزارزهی، علی جنتی و محسن ابراهیمی مربیان اعزامی در این تیم هستند.

علی اصغر هادی زاده، رئیس انجمن دو و میدانی معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ترکیب بازیکنان و مربیان اعزامی به بازی های پارالمپیک ریو گفت: این احتمال وجود دارد با توجه به حضور دو ورزشکار خانم در ترکیب تیم اعزامی، یک مربی برای بخش بانوان به اعضای کادر فنی اضافه شود. در این زمینه بررسی های لازم را انجام داده، سپس تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنیم.