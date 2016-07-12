پیکر پیشکسوت رونامه نگاری در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پیشکسوت روزنامه نگاری نقی افشاری عصر سه شنبه با حضور فرهنگیان، مسئولان، اصحاب رسانه و خبرنگاران، مدیران خبرگزاری ها و مدیران مسئول نشریات و هفته نامه های محلی استان و روزنامه های سراسری از محل امامزاده حسین(ع) قزوین تشییع و پس از طواف در این امامزاده در آرامستان بهشت حسینی قزوین به خاک سپرده شد.

نقی افشاری مدیرمسئول نشریه حدیث قزوین از هفته نامه های قدیمی قزوین بود که کتاب فرهنگ نام آوران قزوین را در خصوص بزرگان سده های سوم و چهارم هجری تالیف کرده است.

این کتاب توسط انتشارات حدیث امروز در یک دوره دوجلدی با شمارگان ۱۵۰۰ دوره منتشر شد و مجموعه ای از زندگینامه بیش از ۸۰۰ پدیدآورنده کتاب و بزرگانی است که در قلمرو فرهنگ و هنر در سده های سوم تا چهاردهم هجری از این آب و خاک برخاسته اند و با آفرینش آثار ماندگار نامشان را در تاریخ ثبت کرده اند.

در دومین نشست فرهنگی، پژوهشی و همزمان با نهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان قزوین در اسفند ماه سال ۹۲ که با موضوع معرفی و بررسی کتاب تازه انتشار یافته فرهنگ نام آوران و بزرگداشت استاد نقی افشاری برگزار شد از خدمات صادقانه مرحوم افشاری در عرصه پژوهش و روزنامه نگاری تجلیل شدهه بود.

مرحوم نقی افشاری مدت شش سال به بیماری سرطان دچار شده بود که سرانجام در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه دوشنبه شب در بیمارستان دهخدای قزوین چشم از جهان فرو بست.