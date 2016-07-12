خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نوسانات قیمت مرغ در استان کرمانشاه اظهار داشت: امسال در سطح کشور جوجه‌ریزی کاهش پیدا کرد اما جوجه‌ریزی که خرداد ماه انجام شد معادل نیاز استان است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی برای توزیع گوشت مرغ در استان وجود ندارد، افزود: در حال حاضر ۸۳۰ تن گوشت منجمد در انبارهای استان داریم.

شهبازی قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد در شهر کرمانشاه برای شهروندان را ۴۵۰۰ تومان و در شهرستان‌ها ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: گوشت منجمد به اندازه کافی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به توزیع ۱۸ تن گوشت مرغ منجمد در استان گفت: به هر مقدار که از سوی تعاونی‌ها و فروشگاه‌های عرضه مرغ درخواست شود ما آمادگی داریم تا برای تعادل بخشی به قیمت، گوشت مرغ را در بازار عرضه نماییم.

شهبازی همچنین اظهار کرد: شهروندان ما بیشتر به مصرف گوشت گرم تمایل دارند و علت افزایش قیمت مرغ در این روزها نیز افزایش قیمت نهاده‌های دامی همچون ذرت و سویا است.

وی افزود: قیمت هر کیلو گوشت مرغ طی روزهای اخیر در کرمانشاه به ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان نیز رسید و قیمت نهاده‌های دامی همچون ذرت از ۷۰۰ به هزار و سویا از ۱۴۰۰ به ۱۵۰۰ رسید.