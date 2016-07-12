«لیبرمن» از سفرهیأت صهیونیستی به کرانه باختری جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سفر یک هیأت صهیونیست به کرانه باختری برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگران فلسطین جلوگیری کرد.

بر اساس این گزارش دفتر «آویگدور لیبرمن» اعلام کرد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با سفر یک هیأت این رژیم به رام الله در کرانه باختری برای دیدار با یک گروه فلسطینی جلوگیری کرد.

این دفتر تصریح کرد: قرار بود این هیأت اسرائیلی با هیأت فلسطینی که «محمد مدنی» یکی از معاونان «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان در آن حضور داشت، دیدار کند اما به دلیل حضور معاون محمود عباس در هیأت فلسطینی این سفر لغو شد.

لیبرمن وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس، «محمد مدنی» را که بر ارتباط با جامعه رژیم اسرائیل نظارت دارد، به انجام فعالیت های خرابکارانه متهم کرده است.

این هیأت از طریق مذاکره با فلسطینی ها برای ترویج توافق نامه سازش تلاش می کند و شماری از اعضای حزب لیکود که تحت امر نتانیاهو نخست وزیر این رژیم هستند نیز افراد این گروه را تشکیل می دهند.