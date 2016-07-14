حسین رفعتی دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در دوره جدید حضور هیچ رشته ورزشی در المپیک تثبیت شده نیست و همه رشته های المپیکی زیر سئوال هستند و برای ادامه حضور خود در این بازیها باید بازدهی خوبی از خود به نمایش بگذارند. نمونه بارز آن کشتی بود که با وجود سابقه زیاد در المپیک بازهم در خطر حذف قرار داشت.

وی افزود: ما در تکواندو مسائل مختلف را بررسی و تلاش گسترده ای در راه تثبیت حضور خود در المپیک برای سالیان متمادی با توجه ویژه به بخش های مختلف از جمله داوری و رعایت انصاف آغاز کرده است. در همین رابطه داوران را در سیستم رنکنیگ قراردادیم، یعنی خطای داوران در پرونده آنها ثبت و در مسابقات آتی دعوت نخواهند شد. در این مورد روی آموزش تعداد بیشتری از داوران تاکید داریم که باعث افزایش تعداد و همچنین سطح فنی داوران در جهان خواهد شد و به طبع آن مسابقات بهتری را شاهد خواهیم بود.

آینده روشن تکواندو در المپیک

رفعتی در توصیف اهمیت ویژه رعایت عدالت در بخش داوری اظهار داشت: ما در خصوص قضاوت ها مقداری برنامه ها را تغییر و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و همچنین بررسی فیلم در زمان اعتراض مربیان سطح عدالت و انصاف را ارتقا دادیم ولی هنوز در برخی موارد اشتباهات انسانی در قضاوت ها دخیل است.

دبیرکل فدراسیون جهانی ادامه داد: به واسطه دلایلی که توضیح دادم در کنار روابط خوب ما با کمیته بین المللی المپیک، ارتباطی که با گروه های مختلف تکواندو مانند ITF داریم ، گسترش خوب این رشته در جهان و اقبال عمومی آن در کشورهای مختلف آینده خوبی را برای تکواندو در المپیک متصور هستیم. حضور پارا تکواندو از سال ۲۰۲۰ در بازیهای پارالمپیک نیز از دیگر نکات مثبت است.

با سیستم جدید بهترین ها به المپیک می روند

رفعتی در مورد سیستم جدید رقابتهای انتخابی برای حضور در المپیک به خبرنگار مهر گفت: سیستم انتخابی المپیک از طریق رنکنیگ برخلاف تکواندو، موضوعی قدیمی و تثبیت شده در اغلب رشته های مختلف المپیکی است. در این بخش در هر وزن تا ۱۰۰ نفر در سیستم رنکینگ حضور دارند و تکواندوکاران با توجه به امتیازاتی که در مسابقات مختلف کسب می کنند می توانند جایگاه خود را ارتقا دهند. این باعث می شود که بهترین بهترینها به المپیک راه پیدا کنند و سطح فنی مسابقات بالا برود و مطمئن هستم در ریو شاهد مبارزات خوب و سطح بالایی خواهیم بود.

وی ادامه داد: ما در بخش دیگر برنامه های خود آینده ورزشکاران را باید مد نظر قراردهیم. تکواندوکاران سالها در سالن های تمرین و مسابقات مختلف تلاش می کنند و باید آینده خود را تامین کنند. برای این موضوع هم برنامه هایی داریم که به زودی اعلام خواهد شد.

هر کاری دلیل منطقی می خواهد

دبیرکل ایرانی فدراسیون جهانی تکواندو در مورد برنامه های خود در این مسئولیت به خبرنگار مهر گفت: سال اول مسئولیت خود فقط ناظر بودم و تمام مشکلات و ساختار دپارتمان های مختلف را بررسی کردیم. پس از آن تیمی تحت مدیریت بنده تشکیل و با بازبینی شرایط و نحوه کار کمیته های مختلف برای آینده آنها برنامه ریزی کردیم. همه چیز را در WTF زیر سئوال قراردادیم و باید دلیلی برای هر کار و برنامه خود داشته باشیم. شاید برنامه ای ۲۰ سال قبل برای تکواندو مفید بود و الان آن ثمره را نداشته باشد.

تنور داغ بود و اولین مجمع جهانی را به نام ایران گرفتیم

رفعتی به نقش خود در واگذاری اولین مرکز جهانی تکواندو به ایران گفت: تشکیل چنین مراکزی از سوی من و زمانی که مسئول کمیته توسعه دنیا بودم طراحی و اجرا شد. همان زمان ، وقتی هنوز برنامه ها تدوین نشده بود و طرح در مراحل اولیه قرار داشت گفتم تا تنور داغ است اولین مرکز را به ایران واگذار کنیم. آن زمان آمادگی آموزش را نداشتیم ولی می خواستم این مرکز را برای ایران بگیرم چون امکان داشت من در آن مسئولیت نباشم.

وی ادامه داد: در کل ۱۸ مرکز آموزش جهانی در سطح جهان داریم که در قاره آسیا دو مرکز( یکی در ایران است و دیگری در کره جنوبی و در تکواندو پارک که چهار ماه قبل افتتاح شد) مشغول فعالیت است. برنامه های آموزشی این مراکز تدوین شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ اجرا خواهد شد. ایران مرکز مهمی برای غرب آسیا و کشورهای همسایه خواهد بود. سطح تکواندو ایران بالاست و این برای من جای مباهات دارد ولی برای یکسان سازی آموزشها به استادان این مرکز آموزش خواهیم داد. البته فعالیت این مرکز در ایران چشمگیر بوده حضور هشت کشور بیانگر آن است.

تعریف جالبی از تکواندو ایران

دبیرکل فدارسیون جهانی قهرمانی نونهالان جهان را یکی از موفقیت قابل تقدیر برای تکواندو ایران برشمرد و افزود: کسب این عنوان با ارزش باعث شد تا کره جنوبی درخواست برگزاری اردو در ایران را داشته باشد و این افتخاری خاص است. چرا که تکواندو بازی ملی کره جنوبی است. وقتی می آیند که از ایران درس بگیرند خود تعریف جالبی از تکواندو ایران است.

رفعتی افزود: سطح فنی تکواندو ایران بالاست و خیلی از کشورها با شور و هیجان در مورد تکواندو ایران صحبت می کنند. اگر شرایط خاص حاکم بر جهان و تبلیغات منفی نبود کشورهای زیادی علاقمند به برگزاری اردو و استفاده از تجربیات ایرانی ها هستند و امیدوارم با شرایط جدیدی که حاکم شده این موضوع محقق شود.

تجدید نظر در سیاست خارجی تکواندو

وی در پاسخ به اینکه چرا تکواندو سطح بالای ایران ، کرسی تاثیرگذار در wtf ندارد؛ گفت: سطح فنی با دیپلماسی خارجی دو مقوله جداگانه است. ایران به لحاظ تکنیکی بالاست ولی شاید فدراسیون تکواندو در بخش سیاست خارجی سطح بالایی نداشته باشد. تکواندو ایران در بخش روابط بین الملل باید با سیاست خاصی رفتار کند. ما هم سعی می کنیم کمک کنیم. در هر دوره باید زحمات زیادی کشیده شود تا این مسائل حل شود. من به شخصه معتقدم ایران باید یک کرسی تاثیرگذار داشته باشد. متاسفانه در آن زمان دبیرکل نبود و در جریان کلی مسائل هم قرار نداشتم و ان شالله در آینده ای نزدیک این امر نیز محقق خواهد شد.

از نظرات ساعی استفاده می کنیم

رفعتی در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: فدراسیون جهانی ارزش بالا و خاصی برای قهرمانان خود قائل است. من با ساعی در ارتباط هستم و به عنوان دبیرکل وظیفه دارم حق و حقوق ورزشکاران بخصوص شخصیت های بزرگی مثل هادی ساعی را حفط کرده و از آنها استفاده کنم. هادی ساعی همیشه برای مسابقات و برنامه های مختلف فدراسیون جهانی دعوت می شوند. ایشان مسئولیت های زیادی در ایران دارند و تلاش ما برای بهره بردن از ایده های این قهرمانان است. ما اگر ندانیم از کجا آمدیم ، نمی دانیم به کجا می رویم. قهرمانان کنونی تکواندو ایران روی شانه ساعی و امثال ساعی ایستاده اند . باید به این قهرمانان احترام گذاشته شوندو از آنها خواسته شود تا تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند.