كميته كشتي نويسان فدراسيون كشتي نياز به بازنگري دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" جعفر محتشمي معاون تحريريه روزنامه كيهان ورزشي و يكي ازاعضاء كميته كشتي نويسان باارسال نامه اي به محمدرضاطالقاني رييس فدراسيون كشتي ازسمت خود كناره گيري كرد.

لازم به ذكراست: دراين نامه به مشكلاتي كه دراعزام خبرنگاران به مسابقات مختلف وجود دارد وانتخاب ناحق چند كشتي نويس براي حضوردررقابتهاي كشتي آزاد جهاني نيويورك ومسابقات قهرماني كشتي فرنگي پاريس وجود داشت اشاره شده ودرپايان قطع همكاري خود را با اين كميته اعلام نموده است.