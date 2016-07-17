خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: – کتاب «رزم در نگاره» با تیتر فرعی «جُستاری تطبیقی در سیر تحول نگارگری رزمی ایران از اواخر سده هشتم تا اوایل سده دهم» نوشته گلاله اسکویی توسط انتشارات نوروزی منتشر و راهی بازار نشر شد.

نویسنده در مقدمه این کتاب به نگارگری ایران پس از ورود اسلام اشاره می‌کند و می‌نویسد: اسب در تمامی صحنه‌ها و تشریفات درباری به تصویر درآمده است؛ البته بیشتر این نگاره‌ها جنبه تاریخی و روایات گونه دارد. ادبیات غنی فارسی مانند شاهنامه فردوسی که سرشار از تصویر سازی های شگرف و بی بدیل می‌باشند مهم‌ترین منبع الهام هنرمندان نگارگری ایرانی بوده است.

این کتاب در چهار فصل به ترتیب جایگاه انسان و اسب در هنر، نگارگری در هنر ایرانی، رابطه انسان و اسب در هنر ایران و تجزیه و تحلیل رابطه انسان و اسب بر اساس نگاره‌های رزمی به رشته تحریر در آمده است.

دربخشی از این کتاب می‌خوانیم: رزم که به معنای جنگ کارزار است و در آن رویارویی دو سپاه یا موجودات زمینی و یا فرازمینی در کنار حیوانات یا انسان‌ها به تصویر کشیده است یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه نگارگران ایرانی بوده است . نقوش به دست آمده از گذشته مجموعه‌ای است از نقش پردازی‌هایی که در اصطلاح به آنها «شیوه نقوش جانوری» گفته می‌شود.

شناسنامه:

نویسنده: گلاله اسکویی

نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۵

مشخصات ظاهری: ۱۲۳ صفحه

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابک: ۲-۶۵۸-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی

قیمت: ۱۰ هزار تومان