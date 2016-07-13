به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، روزنامه انگلیسی «تایمز» اخیرا گزارشی از مشاهدات خبرنگار خود در زندان‌های داعش و ابزارهای شکنجه این گروه تروریستی در شهر فلوجه منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، کاترین فیلیپ خبرنگار اعزامی تایمز به فلوجه در گزارشی درباره ساختمان دادگاه شرعی داعش که محل محاکمه متهمان بوده است، می گوید: «یکی از اتاق ها پر از قفس های آهنی بود. مساحت یکی از آن ها سه قدم در دو قدم بود. اولین نیروهای عراقی که به فلوجه وارد شده بودند، در یکی از این قفس ها جسد یکی از زندانیان را پیدا کرده بودند که عناصر داعش هنگام فرار او را به حال خود رها کرده بودند».

فیلیپ اتاق دیگری را که ویژه زندان زنان بوده است اینگونه توصیف می کند: «پرونده های یافت شده در زندان منطقه نزال فلوجه نشان می دهد که سلول های زندان برای بازداشت زنانی استفاده شده که از ازدواج با عناصر داعش خودداری کرده اند».

گزارشگر تایمز می افزاید: «در زندان دیگری در منطقه معلمان برخی ابزارهای شکنجه داعش کشف شد، مانند قلاب ها و زنجیرهایی برای آویختن زندانیان از پا و باتریهای ماشین و کابل هایی که برای وارد کردن شوک الکتریکی به زندانیان استفاده می شد.