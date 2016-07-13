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۲۳ تیر ۱۳۹۵، ۹:۰۱

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

۳۱۱ قطعه انواع سکه قدیمی از قاچاقچیان کشف شد

۳۱۱ قطعه انواع سکه قدیمی از قاچاقچیان کشف شد

زنجان- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از کشف ۳۱۱ قطعه انواع سکه قدیمی، مجسمه و کتیبه های سنگی و ظروف و ابزار آلات قدیمی از قاچاقچیان در زنجان خبر داد.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط ۳۱۱ قطعه انواع سکه قدیمی، مجسمه، کتیبه های سنگی و ظروف و ابزار آلات قدیمی از قاچاقچیان آثار تاریخی در زنجان خبر داد و افزود: این اشیاء تاریخی قدمت دو هزار ساله دارد و به سلسله اشکانیان  بر می گردد.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری، صنایع دستی استان زنجان گفت: خوشبختانه با نظارت های گسترده پلیس و یگان حفاظت میراث فرهنگی استان حفاری های غیر مجاز کاهش یافته است. 

رحمتی تاکید کرد: حفاری های غیر مجاز باعث غارت تمدن می شود و باید برای حفظ  تاریخی یک تمدن نظارت ها را بیشتر کرده و از حفاری های غیر مجاز جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه آثار تاریخی توسط قاچاقچیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه به قیمت بسیار کمی به فروش می رسد، افزود: خوشبختانه میراث فرهنگی استان زنجان هماهنگی خوبی با نیروی انتظامی داشته و این امر باعث افزایش کشفیات و کاهش حفاری های غیر مجاز شده است. 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: این اداره کل برای حفظ تمدن تاریخی برخورد جدی با حفاری های غیر مجاز دارد چرا که برخورد با این امر باعث حفظ آثار تاریخی می شود. 

کد مطلب 3712091

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