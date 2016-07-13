اردونشینان تیم ملی بسکتبال ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال جهت حضور در رقابتهای جام ویلیام جونز تایوان با حضور ۱۸ بازیکن از روز ۲۶ تیرماه تا اعزام به مسابقات مذکور در محل سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

بر این اساس بازیکنان زیر می‌بایست راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ تیر ماه خود را در محل اردو به سرپرست تیم معرفی کنند:

روزبه ارغوان، فرید اصلانی، علی اله وردی، محمد اوجاقی، محمد ترابی، محمد حسن زاده، وحید دلیرزهان، عدنان دورقی، نوید رضایی فر، امیر صدیقی، صالح فروتن، ارسلان کاظمی، سجاد مشایخی، رسول مظفری، سالار منجی، میثم میرزایی، بهنام یخچالی و محمد یوسف وند

سرمربی: درک بائرمن

مربی: مهران شاهین طبع

سرپرست: مهران سررشته

آنالیزور: محمد عابدینی

فیزیوتراپ: بهزاد میرزائی

بدنساز: حسن لاچینی

تدارکات: محمد احمد آبادی

