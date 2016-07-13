رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس نهم رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، در دستور بررسی قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان، اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی با هدف تامین نظر شورای نگهبان به تصویب صحن علنی رسید.

بر اساس اصلاح صورت گرفته، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ و بخش غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی، بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تائید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود.

همچنین بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره یک این لایحه، تائید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، فرزندان زیر ۶ سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده واحده دولت، مقرر کردند که بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش های غیر دولتی و خصوص مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می شود.

با اصلاحات صورت گرفته، در نهایت شورای نگهبان نظر خود را نسبت به این لایحه اعلام خواهد کرد.