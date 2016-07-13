تاریخ جدید انتخابات ریاست هیئت فوتبال البرز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هماهنگی انجام شده با فدراسیون فوتبال این مجمع قرار است ساعت ۱۰ صبح ۴ مردادماه با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال برگزار شود.

پیش از این دوازدهم تیرماه برای برگزاری مجمع انتخابات رییس هیئت فوتبال البرز اعلام شد که به دلیل تغییرات مدیریتی ورزش استان لغو شده بود.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه روز گذشته و پس از مکاتبه ای که با فدراسیون فوتبال صورت گرفت زمان برگزاری مجمع مشخص شد و مدیریت این رشته ورزشی پرمخاطب البرز معرفی خواهد شد.

منصور بیک وردی افزود: روز گذشته (سه شنبه) سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز دیداری با اعضای مجمع انتخابات فوتبال داشت و نقطه نظرات آنها را شنید.

وی تصریح کرد: در این دیدار مشکلات و نارسایی های فوتبال البرز در بخش های مختلف مطرح شد و متولی اول ورزش استان قول داد به زودی با سرکشی از شهرستان ها این مشکلات را از نزدیک بررسی کند.

بیک وردی با تاکید براینکه فرد انتخاب شده از سوی اعضای مجمع مورد اعتماد و وثوق جامعه فوتبال خواهد بود گفت: این موضوع مورد تاکید سرپرست اداره کل ورزش وجوانان البرز نیز قرار گرفت.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز در پایان گفت: علیرغم تاخیر در برگزاری مجمع انتخابات رییس هیئت فوتبال برنامه ها به خوبی در حال اجراست و مقدمات آغاز لیگ های استانی فراهم شده است.