مهمترین اولویت کاری شورای نگهبان/ از اعتماد مجلس تشکر می کنم

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و انتخاب سه حقوقدان جدید شورای نگهبان توسط نمایندگان، اظهارداشت: از اعتماد نمایندگان محترم و حسن ظن رئیس و هیئت رئیسه مجلس و نیز روسای کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های سیاسی و منطقه ای نسبت به خودم تشکر می کنم که با رای خود این حقیر را قابل دانستند که افتخار همکاری مجدد با شورای نگهبان را داشته باشم.

وی تاکید کرد: امیدواریم با تعامل بیشتر مجلس و شورای نگهبان، گام های موثری برای حل مشکلات کشور برداریم و برنامه ها و طرح های جامعی را در حوزه های مختلف دنبال کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به مهمترین اولویت کاری شورا در دوره جدید، گفت: همانطور که امروز در مجلس گفتم، نسبت به موضوع نظام انتخاباتی کشور باید اقدامات موثری صورت گیرد و با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام انتخاباتی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، امیدوارم این گام برداشته شود.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا با همکاری مجلس، شورای نگهبان و دولت محترم، قوانین جامعی را در این حوزه تدوین کنیم تا هم حقوق داوطلبان انتخابات رعایت شود و هم منافع نظام جمهوری اسلامی تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز صبح مجلس شورای اسلامی، از میان ۵ گزینه معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده و سید فضل الله موسوی را به عنوان اعضاء حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.