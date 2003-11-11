كليات لايحه تاسيس صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط به تصويب رسيد

عضو كمسيون صنايع مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: صندوق تضمين سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط به افراد متخصصي كه داراي فكر و ايده و قادر به ايجاد يك واحد صنعتي هستند اما سرمايه و وثيغه لازم را ندارند كمك خواهد كرد.

محمد رضا حسيني افزود: اين صندوق در واقع تضميني است براي افرادي كه مي توانند واحد صنعتي جديد و اشتغال ايجاد كنند اما از امكانات مالي برخوردارنيستند .

وي در باره طرح ادغام سازمان صنايع كوچك با شركت شهركهاي صنعتي و تاثير آن روي صندوق تضمين سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط افزود: ادغام اين دو تاثيري بر فعاليت صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط نخواهد داشت.

وي افزود: شور دوم لايحه تاسيس صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط در جلسه بعدي كميسيون صنايع بررسي مي شود.