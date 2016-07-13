«کمپ ایکس ری» وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دوبله فیلم «کمپ ایکسری» با بازی پیمان معادی و کریستین استوارت که اکتبر ۲۰۱۴ روی پرده سینماهای امریکا رفته بود از امروز ۲۳ تیرماه در شبکه نمایش خانگی عرضه شد. «کمپ ایکسری» اولین فیلم یک کارگردان خارجی است که با حضور بازیگری ایرانی در سینماهای کشور به نمایش درآمده است.
«کمپ ایکسری» اولین ساخته پیتر ستلر که دی ماه سال گذشته بعد از اکران امریکا با کمترین حذفیات در سینماهای ایران روی پرده رفت از امروز در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
نگار جواهریان بازیگر سینما در این فیلم به جای کریستین استوارت حرف زده و پیمان معادی نیز دوبله شخصیت خودش (علی) را برعهده داشته است.
لین ادوارد گریسون یکی دیگر از بازیگران «کمپ ایکسری» است که پیشتر در سریال پر طرفدار «فرار از زندان» به ایفای نقش پرداخته بود.
«کمپ ایکس ری» داستان دختر جوانی به نام کول با بازی کریستین استوارت را روایت می کند که برای فرار از شهر کوچک محل زندگیاش به ارتش پناه میبرد اما به جای عراق از زندان گوانتانامو سر در میآورد. کول با مردی به نام علی آشنا میشود و رابطهای عجیب میان آن دو شکل میگیرد...
