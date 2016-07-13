خانه هلال رجایی دشت زمینه ساز خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین خانه هلال استان قزوین که در دهستان رجایی دشت الموت به بهره برداری رسید، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر پیش از این اقداماتی نظیر ارائه آموزش های مقدماتی و پیشرفته امداد و نجات را در رجایی دشت انجام داده است.

وی افزود: هم اکنون تعدادی از خواهران و برادران این دهستان پرونده اندادگری دارند و در مواقع نیاز می توانند خودامدادی و کمک به دیگران را مد نظر قرار دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر الموت ادامه داد: خانه هلال دومین اقدام جمعیت هلال احمر در دهستان رجایی دشت است که تمام خدمات جمعیت هلال احمر نظیر جذب و آموزش اعضا، ترویج فرهنگ نوع دوستی و بشردوستی، جذب خیرین و نظایر آن را در ابعاد کوچکتر ارائه می کند.

انصاری عنوان کرد: در حال حاضر تعدادی امدادگر در این دهستان تربیت شده اند و فعال هستند اما تعداد آن ها زیاد نیست و باید برای افزایش تعداد آن ها و ارتقای کیفیت خدمات این امدادگران نیز برنامه ریزی و تلاش شود.

وی بیان کرد: رجایی دشت دهستانی با ظرفیت قابل توجه است و سبقه فراوانی در الموت دارد و باید از ظرفیت این دهستان و به ویژه جوانان آن بیش از پیش بهره گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر الموت خاطرنشان کرد: رجایی دشت یک شاهراه در الموت است و باید موضوع امداد در آن کامل شود که راه اندازی خانه هلال زمینه را برای این کار فراهم می کند.

انصاری اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی خانه هلال در دهستان رجایی دشت و کمک و همیاری بزرگان این دهستان سرمایه خانه هلال در عمل به کمک مردم بیاید و با توجه به حادثه خیزی و مسافرپذیری آن به واسطه موقعیت جغرافیایی الموت، منجر به بهره مندی بیش از پیش مردم منطقه از خدمات هلال احمر شود.